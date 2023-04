In Steyr werden jetzt vollelektrische Lkws am Fließband produziert

Bevor Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwoch zum „Auto-Gipfel“ lädt, startet Volta-Lkw in Steyr seine Serienproduktion für bis zu 14.000 Fahrzeuge pro Jahr. Mehr als 700 Arbeitsplätze sollen damit in geschaffen werden.

Das schwedische Unternehmen Volta Trucks hat nun die Serienproduktion seines vollelektrischen Volta Zero bei Steyr Automotive in Oberösterreich bestätigt. Nachdem 2022 bereits Prototypen in Steyr vom Band liefen, beginnt jetzt die Herstellung von kundenspezifischen Serienmodellen. Die ersten von Kunden bestellten Fahrzeuge würden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 ausgeliefert, berichtete Steyr Automotive in einer Presseaussendung am Dienstag.

Für die Produktion der Elektro-Lkw ist in Steyr eine Kapazität von 14.000 Fahrzeugen pro Jahr reserviert. Volta Trucks werde das Volumen in den kommenden Jahren stückweise erhöhen, um die maximalen Kapazitäten auszuschöpfen, hieß es. Damit würden mehr als 700 Arbeitsplätze in Steyr und weitere 2000 innerhalb der Lieferkette geschaffen.

Speziell für innerstädtischen Warenverkehr entwickelt

"Von der Vorstellung eines Konzepts über die Konstruktions-, Entwicklungs- und Qualitätsphase bis zum Beginn der Serienproduktion dauerte es lediglich 2,5 Jahre. Das ist halb so lange wie andere Lkw-Hersteller benötigen", streute Volta-Trucks-Mitbegründer und Geschäftsführer Kjell Walöen den Steyrern Rosen. Der Volta Zero ist das weltweit erste vollelektrische 16-Tonnen-Nutzfahrzeug, das speziell für den innerstädtischen Warenverkehr entwickelt wurde. Es soll die Umweltauswirkungen von Gütertransporten in Stadtzentren reduzieren. Seine Reichweite - mit einer modularen bis zu 225 kWh großen Batterie - beträgt 150 bis 200 Kilometer.

Bis 2026 wird das Modell helfen, schätzungsweise 1,9 Mio. Tonnen CO2-Emissionen einzusparen. Der Fahrer eines Volta Zero sitzt mittig und deutlich niedriger als bei herkömmlichen Nutzfahrzeugen. Dies und eine rundum verglaste Kabine bieten ein weites 220-Grad-Sichtfeld und minimieren gefährliche tote Winkel. Volta Trucks wurde 2019 von Walöen und Carl-Magnus Norden gegründet und ist in allen großen Städten Europas inklusive Großbritanniens aktiv.

