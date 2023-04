Causa Digital-Uni: Was wusste Minister Polaschek?

Polascheks Sektionschef wusste seit Ende Jänner von Befangenheiten und rechtlichen Ungereimtheiten. Wegen "Grazer Seilschaften" aber habe man zugeschaut, heißt es am Minoritenplatz. (c) APA/ALEX HALADA

Mails belegen, dass Polascheks Sektionschef von den Vorgängen im Konvent wusste - seit Ende Jänner. Ein Insider im Ministerium bestätigt der „Presse“, dass Meinhard Lukas „von Anfang an“ keine Chance auf den Posten hatte. Ein Insider im Ministerium spricht von einem „beispiellosen Uniskandal“. Der Verdacht: Amtsmissbrauch.

In der Causa rund um die strittige Postenbesetzung an der Digital-Uni Linz (IDSA) rückt die Rolle des Wissenschaftsministeriums immer mehr in den Fokus. Der Machtkampf „Grazer Uni-Elite gegen Linzer Industrie“ dürfte am Wiener Minoritenplatz von Anfang an bekannt gewesen sein, den man dort aber bewusst ignoriert haben dürfte.

Die von der „Presse“ berichteten Ungereimtheiten rund um die Wahl von Stefanie Lindstaedt bestätigt ein Insider im Ministerium vollumfänglich. Er spricht gar von einem „beispiellosen Uniskandal“ - und erhebt schwere Vorwürfe gegen das Ministerium, das „wegen Grazer Seilschaften“ - Minister Martin Polaschek und sein Sektionschef Elmar Pichl haben beide Grazer Uni-Hintergrund - und wegen des „unverantwortlichen Zeitdrucks“ nur zugeschaut habe.

ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer und Polaschek betonen seit Monaten, dass der Uni-Start im Herbst unbedingt halten muss. Es geht um Millionen an Steuergeld und Investitionen der Wirtschaft in den neuen Standort, der internationale Forschung und Studierende anlocken soll.

Lukas habe „keinesfalls eine Chance“ gehabt

Als Favorit der oberösterreichischen Industrie und Politik galt Meinhard Lukas, Rektor der Linzer Johannes-Kepler-Uni. Unmittelbar nach der ersten Sitzung des Konvents im Oktober sei von dort aber schon hinausgedrungen, dass Lukas „keinesfalls eine Chance hat“, wie der Ministeriumskenner betont. Anfang März wählt der Konvent Lindstaedt, Institutsvorständin an der TU Graz, zur Gründungspräsidentin. Das soll jedoch nur dank zahlreicher Befangenheiten und Tricksereien geglückt sein. Das Motiv: Die Angst der Grazer vor Einfluss- und Geldverlust, wenn sie an der neuen Uni in Linz nicht mitreden dürfen.