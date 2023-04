Apple eröffnet erstes Geschäft in Mumbai

In Indien werden künftig nicht nur Apple-Geräte gebaut, sondern auch direkt verkauft. Am Dienstag eröffnete in Mumbai der erste Apple Store.

Der US-Technologieriese Apple hat sein erstes Geschäft in Indien eröffnet und dürfte in den kommenden Jahren zunehmend ein Auge auf den riesigen südasiatischen Markt haben. Konzernchef Tim Cook persönlich öffnete am Dienstag die Türen der Filiale in Mumbai an der indischen Westküste unter dem Applaus des Personals und der ersten Kundinnen und Kunden. Hunderte Menschen wohnten der Eröffnung bei, einige waren nachts schon Schlange gestanden.

Der Apple Store liegt in einem schicken Einkaufszentrum der indischen Finanzmetropole. Der US-Konzern hatte zuvor von einer "großen Expansion" in Indien gesprochen, Cook zeigte sich "erfreut", dass das Unternehmen auf seiner "langjährigen Geschichte" aufbaut. Schon an diesem Donnerstag soll ein weiterer Apple Store in der Hauptstadt Neu-Delhi öffnen.

Keine Eröffnung ohne langen Schlangen. APA/AFP/PUNIT PARANJPE

Apple setzt in Indien nicht nur auf eine konsumfreudige Gesellschaft, sondern sieht in dem riesigen Land auch weiteres Potenzial für Fertigungsstätten und Betriebe - auch als Alternative zu China. Im Jahr 2017 begann der Konzern über den taiwanesischen Elektronikkonzern und Apple-Zulieferer Foxconn mit der Fertigung von iPhones in Indien, dies soll stetig ausgebaut werden.

Seit 2020 ist der Apple-Konzern mit einem Onlineangebot in Indien präsent. Die Eröffnung einer richtigen Filiale hatte sich wegen geltender Investitionsregeln sowie der Pandemie aber immer wieder verzögert.

In Indien gibt es mehr als 600 Millionen Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer, derzeit dominieren noch Geräte mit dem Google-Betriebssystem Android den Markt. Die iPhones von Apple sind wegen der hohen Preise hingegen nur für wenige Menschen erschwinglich und machten im vergangenen Jahr gerade einmal vier Prozent des Markts aus. Durch zusätzliche Fertigungsstätten und mehr iPhones "made in India" könnten die Preise vor Ort sinken.

(APA/DPA)