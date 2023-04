Wie Chat GPT an den Börsen mitmischt

Künstliche Intelligenz wird in der Finanzwelt immer wichtiger. Neue Studien zeigen, dass Chat GPT Marktsignale richtig deutet. Erste US-Banken wollen nun verstärkt den Chatbot einsetzen. Europäische Banken sind hingegen noch zurückhaltend.

Die erste Welle akademischer Forschung zur Anwendung von Chat GPT in der Finanzwelt ist da – und den ersten Ergebnissen nach zu urteilen ist der Hype der letzten Monate gerechtfertigt.

In diesem Monat wurden zwei Arbeiten veröffentlicht, in denen der Chatbot mit künstlicher Intelligenz für marktrelevante Aufgaben eingesetzt wurde. In der einen ging es darum zu entschlüsseln, ob die Aussagen der US-Notenbank im Falken- oder im Taubenlager verortet waren. In der anderen ging es darum festzustellen, ob Schlagzeilen gut oder schlecht für eine Aktie waren.

Chat GPT meisterte beide Tests mit Bravour. Dies signalisiert potenziell große Fortschritte bei der Nutzung von Technologie zur Umwandlung großer Textmengen aus Nachrichtenartikeln, Tweets und Reden in Handelssignale.

Etwas völlig Neues ist so etwas für die Wall Street nicht. Quants verwenden seit Langem Sprachmodelle, wie sie dem Chatbot zugrunde liegen, um die verschiedensten Handelsstrategien zu entwickeln. Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die von OpenAI entwickelte Technologie ein neues Niveau erreicht, was die Analyse von Nuancen und Kontext angeht.

ChatGPT versteht die Signale der US-Notenbank