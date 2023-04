Andreas Schager geht als Siegfried gern auf Abwege

Festival in Berndorf

Der führende Heldentenor der Zeit ist Österreicher – und zeigt, was er jenseits des „schweren Fachs“ kann.

„Siegfried auf Abwegen“: Unter diesem Motto eröffnete Andreas Schager, der Siegfried unserer Tage, die zweite Saison von Daniela Fallys Klassikfestival „Klassik.Klang“ im Berndorfer Stadttheater. Wagners Held ging diesmal auf die Suche nach seiner Brünnhilde in Opern oder Operetten diverser Komponisten. Lidia Baich kommentierte die Gesangsnummern und steuerte als Geigerin auch instrumentale Intermezzi bei.

Musikfreunde auf der Suche nach tenoralem Exhibitionismus in höchster Perfektion kamen an diesem Abend voll auf ihre Rechnung. Schager, in der Form seines Lebens, begann natürlich mit seinem musikalischen Markenzeichen, dem Schmiedelied aus „Siegfried“. Jede Fermate kostete er mit sicheren Höhen noch etwas länger als gewohnt.