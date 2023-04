Vier Vorlagen für Bayerns nötiges „Fußball-Wunder“

Barcelona, Liverpool, AS Roma oder La Coruña zeigten vor,

wie man drei Tore in der Champions League aufholt. Was gelingt dem FC Bayern aber gegen Manchester City?

München. Der FC Bayern muss in seinem 282. Champions-League-Spiel Historisches leisten. Es gilt, ein 0:3 gegen Manchester City (21 Uhr, live ServusTV, dazn) aufzuholen, will man noch ins Halbfinale einziehen. Das klingt nicht nur schwierig, sondern es ist auch höchst selten, dass es in der „Königsliga“ gelingt. Es gibt immerhin vier Vorlagen für das benötigte „Fußball-Wunder“:

2017: Im Achtelfinale holt Barcelona als bis dato einziger Klub einen Vier-Tore-Rückstand auf. 0:4 hatten die Katalanen das Hinspiel bei Paris Saint-Germain verloren. Das Unglaubliche geschah im Camp Nou: Barça siegte mit 6:1. Sergi Roberto erzielte in der Nachspielzeit das entscheidende Tor. Damals galt die Auswärtstorregel.

2019: Liverpool-Fans haben in Anfield schon Großartiges erlebt. Barcelona stand nach dem 3:0 im Hinspiel praktisch im Endspiel. Jürgen Klopps Mannschaft schoss jedoch zwei Doppelpacks durch Divock Origi (Eckball-Chuzpe zum 4:0) und Georginio Wijnaldum. Es hatte Dimensionen wie das Final-Epos 2005: 0:3 zur Halbzeit zurück, Milan im Elferschießen besiegt.

2018: Erneut war Barça im Viertelfinale der leidtragende, wurde von AS Roma erwischt. Auf ein 4:1 daheim folgte ein 0:3 in Italiens Hauptstadt.

2004: Nach einem 4:1 im San Siro schied AC Milan im Viertelfinale gegen Deportivo La Coruña aus. Schon zur Pause führten die Spanier im Rückspiel mit 3:0. Der eingewechselte Fran González erzielte den Treffer zum 4:0-Endstand.

Ein Comeback nach einem Drei-Tore-Rückstand gab es in Bayerns Königsklassen-Historie noch nie. Auswärtsniederlagen in K. o.-Runden machten die Münchner häufiger daheim wett, zuletzt gelang es 2015 gegen Porto. Dem 1:3 folgte eine 6:1-Gala.

(dpa/fin)

