"Yankee Stadium": Diese Arena war Amerikas erster Superstar

Vor 100 Jahren wurde in der Bronx das „Yankee Stadium“ eröffnet, und mit dem „Haus, das Babe Ruth“ gebaut hat, starteten Baseballer und New York einen ungeahnten Höhenflug. Den 18. April 1923 vergisst der „Big Apple“ nie.

New York ist die Stadt, die niemals schläft. Manhattan, Central Park, Freiheitsstatue, Bronx, Wall Street, Brooklyn Bridge, China Town, Hudson River, Ground Zero, Madison Square Garden, Fifth Avenue, Giants, Knicks, Rangers, Islanders, Flushing Meadows, Rockefeller Center: es gibt so viele Fixpunkte, Vereine, Klubs und Bars, die unglaublich tief unter der Haut gehen wenn man sie einmal gesehen hat und für immer unvergessen bleiben.

Dieser Tage war der „Big Apple“, die Heimat von 8,5 Millionen Menschen, wieder besonders aufgeregt. Ein Monument der Metropole wurde 100 Jahre alt, und es wurde gefeiert, obwohl es 2009 abgerissen wurde und an seiner Stelle längst der Nachfolger würdig thront: am 18. April 1923 drängten 60.000 Baseball-Fans ins „Yankee Stadium“. Vor einem Jahrhundert traten dort die NY Yankees aus dem Schatten – und mittendrin strahlte ihre Ikone, Babe Ruth.

Mit dem ersten wahren Superstar des US-Baseballs avancierten die Yankees zum Kassenschlager. 1920 hatte Ruth mit 54 Home Runs Rekord aufgestellt und die herzen der Stadt erobert. Und mit diesem Stadion stand ein für die damalige Unsumme von 2,4 Millionen Dollar neues Schmuckstück in der Bronx. East 161st Street & River Avenue, es war eine der berühmtesten Adressen im Weltsport.