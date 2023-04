Ding Liren: Der chinesische Drache am Schachbrett

Ding Liren soll im WM-Kampf gegen Jan Nepomnjaschtschi den Aufstieg Chinas krönen, doch die siebente WM-Partie verlor er unter Zeitdruck.

Astana. Welche Wellen in China die laufende Schach-WM schlägt, lässt sich aus der Entfernung nur schwer einschätzen. Grundsätzlich genießen Strategiespiele im Reich der Mitte Tradition, man denke an Go. Das in Europa so beliebte Schach allerdings war während der Kulturrevolution in China verboten worden, und wurde auch nach der Rehabilitation ein Denksport für wenige Profis, nicht aber die breite Masse. Die spielte lieber die chinesische Variante Xiangqi: auf den Schnittlinien statt den klassischen 64 Feldern, ohne Dame.

Doch China verfolgt im Sport stets große Ziele, in den 1970er-Jahren sollte das Projekt „Großer Drache“ den Aufstieg zur Schachnation Nummer eines begründen. Der Verband finanzierte Trainer und Reisen, die ersten Erfolge stellten sich plangemäß bei den Frauen ein. Sechs chinesische Weltmeisterinnen gibt es bislang, zwei von ihnen – die amtierende Ju Wenjun und Lei Tingjie – duellieren sich im Juli um den Titel. Dabei tritt mit Hou Yifan (war Nr. 59 der offenen Weltrangliste) die Beste gar nicht mehr an.

Nun, so die Hoffnung, soll Ding Liren in Astana den Großen Drachen krönen. Von Corona lange ausgebremst, verdankt er das WM-Duell gegen Jan Nepomnjaschtschi dem Ausschluss des Russen Sergej Karjakins vom Kandidatenturnier und schließlich dem Rückzug von Noch-Titelträger Magnus Carlsen.

In Runde sieben brachte sich Ding am Dienstag allerdings erneut in Zeitnot. Dabei hatte er sich Schwarz und der französischen Verteidigung eigentlich eine solide Lage erarbeitet, verspielte beim Abtausch der Figuren aber zu viel Zeit. In kritischer Position unterlief dem 30-Jährigen schließlich in Runde 33 ein grober Fehler, mit nur noch drei Sekunden auf der Uhr gab er nach 37 Zügen schließlich auf. Nepo führt mit 4:3, doch zweimal hat sich Ding nach Niederlagen schon zurück gekämpft. (swi)