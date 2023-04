Operation Fox: Hauptsache nicht über unsere Grenze

Österreichische Polizisten helfen Ungarn beim Aufgreifen von Migranten. Über deren weiteres Schicksal und praktizierte Pushbacks will das Innenministerium nichts wissen.

„Es wird gesagt, in Ungarn wird durchgewunken. Dann müssen wir selbst etwas machen und nicht nur fordern“, begründet Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) den Einsatz. Seit Dezember des Vorjahres unterstützt Österreichs Polizei ihre ungarischen Kollegen beim Aufgreifen von Migranten, die über die Grenze in den Westen weiterziehen wollen. Mit dem Einsatz, der einer temporären polizeilichen Zusammenarbeit im Schengen-Raum entspricht, soll außerdem dem Schlepperwesen entgegengewirkt werden. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos geht Karner zwar auf Teile der Kosten und Ziele des Einsatzes ein. Offen bleibt aber, ob die „Operation Fox“ diese Ziele erreicht und ob sich Österreich im Nachbarland dadurch an einem völkerrechtswidrigen Umgang mit Flüchtlingen beteiligt.

„De facto besteht das große Risiko, dass die österreichische Polizei Zurückweisungen ohne die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, einleitet. Denn das ist die gängige Praxis in Ungarn. Das wäre nichts anderes als eine Beteiligung an Pushbacks“, fasst die Neos-Abgeordnete und Menschenrechtsexpertin Stephanie Krisper gegenüber der „Presse“ die Problematik des Einsatzes zusammen. Sie fordert die sofortige Beendigung der Operation Fox. „Ein Rechtsstaat wie Österreich darf anderen Staaten nicht dabei helfen, Recht zu brechen.“