Hernals: Vom Verschwinden und vom Wiederfinden

Zwei Männer, ein Tiger und eine Wandverkleidung: Überraschungen an der Vorortelinie.

Bekanntlich ist nichts so beständig wie die Unbeständigkeit: Dass nichts bleibt, wie es ist, lehrt uns schon allein Tag für Tag der Blick in den Spiegel. Eine harsche Schule, zugegeben, was ein gutes Stück weit die Skepsis erklären mag, mit der wir unsererseits dem Thema Veränderung begegnen. Was Wunder, dass sich unsere diesbezüglichen Erwartungen mehrheitlich in den Seufzer fassen lassen: Es kommt nichts Besseres nach.

Nun, was nachkommt, ist in der Dittersdorfgasse 6, Wien Hernals, derzeit noch nicht recht zu ermessen. Noch ist in Arbeit, was die Baulücke an nämlicher Adresse füllen soll. Auf der angrenzenden Wand des Nachbarhauses allerdings haben die Tätigkeiten schon jetzt für eine Überraschung gesorgt, für eine Veränderung der erfreulichen Art: Haben sie doch – bloß ein wenig ramponiert – etwas ans Licht befördert, was über Jahre daselbst verborgen war.