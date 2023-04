Was das Aus des Verbrennungsmotors für Österreichs Wirtschaft bedeutet

Bundeskanzler Nehammer ruft am heutigen Mittwoch zum Autogipfel, um die Auswirkungen des Mobilitätswandels auf die Industrie zu diskutieren. Die sind auch in Österreich gewaltig.

Es war ein für regionale Verhältnisse altehrwürdiger Standort. 1990 gründeten Angelika und Otto Kresch in Bärnbach in der Steiermark die Firma Remus. Über die Jahre wurde das Unternehmen zur Weltmarke. 2021 war Schluss: Der Standort Bärnbach wurde geschlossen, die Mitarbeiter auf andere Standorte aufgeteilt. Die Arbeitskosten seien zu hoch geworden, hieß es. Aber auch das Produkt der Firma hat in Zeiten des Mobilitätswandels eine schwierige Zukunft: Remus stellt Auspuffanlagen her ...

Die Autoindustrie steht vor ihrem größten Wandel, seit Carl Benz im Jahr 1886 sein „Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“ zum Patent angemeldet hat. Nach mehr als 100 Jahren schlägt dem Verbrennungsmotor in Europa die letzte Stunde. Zwar hat sich die EU nach heftigen Widerständen Deutschlands (unterstützt von kleineren EU-Mitgliedern wie Italien, Polen, Tschechien und auch Österreich) darauf verständigt, dass ab 2035 auch dann noch Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden können, wenn diese mit synthetischen und somit klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden. Aber der Weg hin zu E-Autos ist vorgegeben.

Die Zulieferindustrie