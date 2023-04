Jobsuche: LinkedIn kürt die 25 besten Arbeitgeber Österreichs

Viele nutzen die Plattform, um Geschäftskontakte zu pflegen. Andere, um nach offenen Stellen zu suchen. Im Hintergrund analysiert und wertet LinkedIn aus, welche heimischen Unternehmen die besten Arbeitgeber sind.

Basierend auf acht Faktoren, die dazu beitragen, sich im Job weiterzuentwickeln, hat LinkedIn eine Liste von 25 Unternehmen erstellt. Neben Entwicklungsmöglichkeiten, Kompetenzwachstum und Unternehmensstabilität geht es auch darum, wie die Geschlechterverteilung im Unternehmen strukturiert ist. Auch die Arbeitgeberrelevanz spielt eine Rolle. Im Casting um die Auszeichnung, bester Arbeitgeber Österreichs zu sein.

Heuer führt Infineon Technologies das Rennen an, wie aus der jährlich veröffentlichten Liste der 25 LinkedIn Top Companies hervorgeht. Auf dem zweiten Platz folgt mit Siemens ebenfalls ein Technologiekonzern und die Plätze drei und vier gehen mit Takeda und Novartis an Unternehmen aus dem Pharmasektor. Insgesamt sind die Branchen, aus denen die gelisteten Unternehmen stammen, breit gefächert.

Das bestplatzierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich ist RHI Magnesita auf Platz fünf. Mit KTM, Palfinger und OMV finden sich drei weitere österreichische Unternehmen in den Top 10 wieder. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich in der Liste einiges getan: So sind elf Unternehmen neu dazugekommen, während 14 ihren Platz in den Top 25 behalten konnten. Die gesamte Auflistung:

Infineon Technologies Siemens Takeda Novartis RHI Magnesita KTM Palfinger Boehringer Ingelheim OMV Accenture ÖBB AT&S Raiffeisen Bank Red Bull Atos Mondi Group Andritz ABB Deloitte Verbund Hofer BMW Group Bosch Generali Liebherr Group

