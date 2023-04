Julia Lacherstorfer singt über Wut, Suizid und Rassismus

(c) Jana Madzigon

Musikerin Julia Lacherstorfer hat für ihr Album zahlreiche Interviews geführt. (c) Jana Madzigon

Julia Lacherstorfer legt mit „Nachbarin“ ein engagiertes Werk vor, in dem sie diesmal zeitgenössische Lebensgeschichten verarbeitet. Am Donnerstag präsentiert sie es in der Wiener Sargfabrik.

Wenngleich ich mein Instrument zuweilen schon verflucht habe, habe ich meine Entscheidung, Geige zu lernen, nie bereut“, sagt sie. Julia Lacherstorfer war erst fünf Jahre alt, als sie ihre Eltern mit diesem Wunsch bezirzt hat. Die haben dann alles in die Wege geleitet. Heute zählt ihre subtile Klangwelt, die sie in mannigfaltigsten Konfigurationen entstehen lässt, zu den begehrtesten Exportartikeln des musikalischen Österreich.

Aufgewachsen ist die Musikerin in Bad Hall in einem Drei-Generationen-Haushalt. Die Großeltern wohnten im obersten Stock des Hauses. Der Opa, ein ehemaliger Gastwirt, spielte viel Akkordeon. „Volksmusik war die erste lebendige Musik, die ich kennengelernt habe. Wir haben zwar auch die Beatles und Rolling Stones gehört, aber der Mitmachimpuls kam von der heimischen Musik.“ Die heute 38-Jährige wurde zu einer Kapazität einer neuen Folklore, die auch nicht vor Improvisation zurückschreckt. Sensibel navigiert sie mit ihren Ensembles Alma und Ramsch und Rosen zwischen Traditionellem und Ungehörtem. Jüngst hat sie das Konzeptalbum entdeckt.