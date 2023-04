Tom Segev: „Die Radikalen wollen ein theokratisches Israel“

Der israelische Historiker Tom Segev betrachtet Netanjahus Justizreform als akute Gefahr für die Demokratie Israels, glaubt nicht mehr an eine Friedenslösung mit den Palästinensern und hält die Besetzungen seit 1967 für den größten Fehler des Zionismus.

Die Presse: Sind die Warnungen, dass die geplante Justizreform der rechten Regierung in Israel die Demokratie gefährde, gerechtfertigt oder übertrieben?

Tom Segev: Das ist nicht übertrieben. Wir hatten in unserer 75-jährigen Geschichte große Auseinandersetzungen, manchmal auch mit Gewalt verbunden. Aber wir hatten in unserer Geschichte noch nie eine Regierung, die von so rechtsradikalen, rassistischen, antidemokratischen Parteien abhängig ist. Sie bestimmen, ob Benjamin Netanjahu im Amt bleibt.

Worin liegt die Gefahr?

Die Gefahr liegt im Versuch, die Grundwerte der israelischen Demokratie völlig auszulöschen und ein neues System aufzubauen. Die Justizreform ist nur ein Teil des Umbaus. Israel droht ein ganz anderer Staat zu werden.

Welches Israel streben die radikalen Kräfte an?

Die Radikalen wollen ein theokratisches Israel, das auf Religion basiert. Sie wollen die Gewaltenteilung aushebeln und die Position des Obersten Gerichts schwächen. Das könnte das Leben für Minderheiten in Israel fast unmöglich machen. Vielleicht weicht die Regierung am Ende einen Schritt zurück. Ich habe mich noch in all meinen Prognosen geirrt. Zum ersten Mal in der Geschichte Israels tobt ein fundamentaler Kampf um liberale Grundwerte, die übrigens nie besonders stark waren. Seit 50 Jahren unterdrücken wir ein anderes Volk. Da kann man sich fragen: Wie lang kann man Israels Demokratie noch Demokratie nennen bei einer solchen Politik?

Zur Person Zur Person Tom Segev (78), ein renommierter israelischer Historiker und Publizist, ist derzeit zur Eröffnung des Jüdischen Filmfestivals und zur Präsentation seines Buchs „Jerusalem Ecke Berlin“ (Siedler Verlag) in Wien. In seinen Erinnerungen schreibt der langjährige „Haaretz“-Kolumnist unter anderem über seine aus Nazi-Deutschland emigrierten Eltern, seinen aus Äthiopien stammenden „Sohn“, seine Zeit als Bürochef des Jerusalemer Bürgermeisters Teddy Kollek oder seine Begegnung mit Bruno Kreisky im Bundeskanzleramt.

Zuletzt schrieb Segev Biografien über Simon Wiesenthal und David Ben-Gurion. Berühmt wurde der Historiker mit Werken über die Gründung Israels und den Sechstagekrieg 1967.



Könnte der Druck aus dem Ausland Netanjahu zu denken geben? Seine jüngsten Reisen nach Europa waren von Protest begleitet. Aus Washington kam bisher noch keine Einladung.