Vor der Salzburg-Wahl.Wie das allgemeine und gleiche Wahlrecht von Auslandsösterreichern willkürlich eingeschränkt wird.

Der Autor Stefan Brocza ist Experte für Europarecht und internationale Beziehungen.

Bei der kommenden Landtagswahl in Salzburg sind Auslandsösterreicher nur innerhalb der ersten zehn Jahre nach ihrem Fortgang aus Salzburg wahlberechtigt. Wer länger als zehn Jahre weg ist, hat kein Wahlrecht. Ähnliches gilt in Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg – in allen anderen Bundesländern ist man als Auslandsösterreicher ab dem Moment des Wegzuges mit sofortiger Wirkung vom Wahlrecht ausgeschlossen.

Das alles steht natürlich im klaren Gegensatz zum Wahlrecht für den Nationalrat – das behält man. Nötig ist dafür nur ein Antrag auf Eintragung (bzw. Verbleib) in die Wählerevidenz für österreichische Staatsbürger, die außerhalb des Bundesgebietes leben. Damit kann man dann auch gleich an Volksabstimmungen, Volksbefragungen oder Volksbegehren teilnehmen. Und das alles sogar, wenn man nie zuvor in Österreich seinen Hauptwohnsitz hatte. Das gilt auch für die Teilnahme an Europawahlen. Diese Eintragungen gelten jeweils für zehn Jahre. Lebt man danach noch immer im Ausland, stellt man einfach einen neuerlichen Antrag auf Verbleib in diesen Wählerevidenzen. Eine zeitliche Begrenzung für die weitere Teilnahme an Wahlen im Heimatland gibt es – im Gegensatz zu den oben erwähnten Landtagswahlen – nicht. Bei Gemeinderatswahlen gibt es übrigens gar kein Wahlrecht für Auslandsösterreicher. Da gilt bundesweit: aus den Augen, aus dem Sinn.

Manche mögen die unterschiedliche Behandlung bei Landtagswahlen mit der föderalen Autonomie der Bundesländer begründen. Es bleibt aber eine Tatsache, dass man – nach dem Wegzug ins Ausland – in einigen Bundesländern über die Zusammensetzung des Landtags für maximal zehn Jahre mit abstimmen darf, in dem meisten Bundesländern aber eben gar nicht.

Dass mit dem Wahlrecht für den Landtag auch die (indirekte) Wahl des Bundesrates verbunden ist, wird gern vergessen. Die Mitglieder des Bundesrates werden zwar vom jeweiligen Landtag gewählt, spiegeln jedoch das Ergebnis der Landtagswahl wider. Das führt zur eigenwilligen Situation, dass Auslandsösterreicher zwar für immer und ewig die erste Kammer des Parlaments, also den Nationalrat, wählen. Aber von der Mitbestimmung über die Zusammensetzung des Bundesrates, also der zweiten Kammer der Bundesgesetzgebung, sind sie weitgehend ausgeschlossen. Eben mit der Ausnahme in Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg – dort aber auch nur für maximal zehn Jahre. In allen anderen Bundesländern ist es zu keinem Zeitpunkt möglich. Damit wird das allgemeine und gleiche Wahlrecht von Auslandsösterreichern willkürlich eingeschränkt und es gibt kein einheitliches Wahlvolk für die Bundesgesetzgebung.

600.000 Auslandsösterreicher

Laut Außenministerium gibt es aktuell über 600.000 registrierte Auslandsösterreicher. Durch deren unterschiedliche Behandlung beim Wahlrecht für den Nationalrat und die jeweiligen Landtage ergibt sich also ein deutlicher Unterschied bei der Zahl jener, die den Nationalrat direkt wählen, und jener, die indirekt über die Zusammensetzung des Bundesrates entscheiden. Die beiden Kammern des österreichischen Parlaments sind,zumindest, was die Zahl ihrer WählerInnen angeht, unterschiedlich legitimiert.

Bevor man über die allfällige Ausweitung des Wahlrechts aufNichtösterreicher (Stichwort: Ausländerwahlrecht) nachdenkt und diskutiert, sollte man sich daher schleunigst einmal Gedanken darüber machen, wie man allen Österreichern und Österreicherinnen die gleiche Teilnahme an Bundes- und Landtagswahlen ermöglicht. Egal, aus welchem Bundesland sie stammen.





