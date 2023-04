Bankenübernahmen und Bankenzusammenbrüche

(c) Peter Kufner

Finanzgeschichte. Bankenrettungen wie die der Credit Suisse vor einiger Zeit sind nicht selten, gerade in Österreich.

Der Autor Dr. Felix Butschek (* 1932), ehemals stellvertretender Leiter des Wifo und Universitätsdozent für Wirtschaftsgeschichte. Hauptwerke: „Europa und die Industrielle Revolution“ sowie „Österreichische Wirtschaftsgeschichte“.

Die an dramatischen Ereignissen reiche Gegenwart erfuhr einen besonderen Akzent durch die Nachricht, dass die Credit Suisse, eine der größten Banken der Welt, vom zweiten großen Geldinstitut der Schweiz, der UBS, übernommen werden musste, um deren Insolvenz zu vermeiden. Dieser Rettungsakt wurde nur durch weitgehende Unterstützungszusagen sowohl des Staates als auch der Notenbank ermöglicht.

Ein solcher Akt schien in der Schweiz, dem notorischen Zentrum der Stabilität schlechthin, überraschend, wurde aber im Ausland wohlwollend aufgenommen, weil damit Weiterungen auf den internationalen Finanzmarkt gebannt schienen.

Nun sind solche wirtschaftspolitischen Eingriffe nicht selten, gerade Österreich stand vor der Unausweichlichkeit einer solchen Maßnahme, wenngleich unter völlig anderen Rahmenbedingungen, jedoch mit dramatischen nationalen und internationalen Konsequenzen.

Krieg und Zerfall

Das österreichische Bankensystem litt 1918 – ebenso wie die gesamte Wirtschaft – unter den Folgen des Weltkrieges, vor allem aber durch den Zerfall der k. u. k. Monarchie, also eines geschlossenen Wirtschaftsgebietes von 52 Millionen Einwohnern. Wien fungierte darin als Zentrum aller wirtschaftlichen Aktivitäten, sämtliche größeren Betriebe hielten dort ihre Büros.

Das änderte sich nunmehr nachhaltig, weil die Nachfolgestaaten bestrebt waren, auch wirtschaftlich unabhängig zu werden. Zwar gab es keine Enteignungen, aber den Aufbau eigener Kapazitäten und die Bevorzugung einheimischer Betriebe – die „Nostrifizierung“. Das traf vor allem die Banken, welche zuvor gleichfalls in Wien konzentriert waren und nunmehr beträchtliche Einbußen ihres Geschäftes hinnehmen mussten.

Das veranlasste manche Institute, window dressing zu betreiben. Es wurden Gewinne ausgewiesen, die nicht verdient worden waren, sondern aus der Auflösung stiller Reserven resultierten. Schließlich wandelten sich die stillen Reserven in stille Verluste. Zu diesen strukturellen Problemen gesellten sich schließlich konjunkturelle: Die Weltwirtschaftskrise erfasste sämtliche Volkswirtschaften.

Die Credit-Anstalt, die größte Bank der Monarchie, versuchte, ihre Position durch die Übernahme schwächerer Konkurrenten zu stärken. Das betraf die Union-Bank sowie die Anglo-Oesterreichische Bank. Die Fusion mit der Allgemeinen Boden-Credit-Anstalt jedoch geschah nur äußerst widerstrebend infolge massiven Drucks der Bundesregierung.

Inzwischen hatte sich nach dem „Schwarzen Freitag“ – der ein Donnerstag war – der Zusammenbruch der amerikanischen und in der Folge auch der europäischen Finanzwirtschaft vollzogen, mit entsprechenden Auswirkungen auf die österreichischen Banken. Die Übernahme der Boden-Credit zeitigte nun die entsprechenden Folgen.

(Fast-)Zusammenbruch der CA

Völlig überraschend eröffnete im Mai 1931 der Vorstand der Credit-Anstalt der Bundesregierung, dass 1930 ein Verlust von 130 Millionen Schilling entstanden und die Bank damit praktisch insolvent sei. Der entsetzten Regierung war klar, dass ein Zusammenbruch des Instituts die heimische Wirtschaft, aber auch die internationale Position Österreichs massiv gefährden würde. Daher erstellte sie in wenigen Tagen einen Rekonstruktionsplan.

Danach übertrug der Bund der Bank 100 Millionen Schilling als Eigenkapital, die Notenbank sowie das Haus Rothschild steuerten je 40 Millionen bei. Zur Sicherstellung der Liquidität erklärte sich die Notenbank zur praktisch unbeschränkten Übernahme von Finanzwechseln bereit – was dem Notenbankstatut widersprach.

Die Nachricht vom drohenden Zusammenbruch der CA schlug in der Öffentlichkeit wie eine Bombe ein. Sie führte zu einem Run auf die Bank und – im abgeschwächten Ausmaß – auch auf die anderen Geldinstitute des Landes. Darüber hinaus entstand eine internationale Vertrauenskrise, weil sich das Institut, ungeachtet der geschilderten Probleme, noch immer als „Rothschildbank“ eines außerordentlich guten Rufes erfreute. Brach diese zusammen, konnte man keiner Bank mehr trauen.

Es kam daher zu massiven Abhebungen auch in deutschen Geldinstituten, welche schließlich dazu führten, dass die Dresdner Bank sowie die Darmstädter und die Nationalbank insolvent wurden und sich die deutsche Regierung veranlasst sah, Bankfeiertage anzuordnen.

Weil sich die Situation auf dem österreichischen Geldmarkt nicht beruhigte und man die internationalen Gläubiger dazu bringen wollte, stillzuhalten, wurde – nach einigem Hin und Her – eine Staatsgarantie für sämtliche Einlagen der CA ausgesprochen.

Da ein großer Teil der angehobenen Gelder in andere Währungen umgetauscht wurde, bedeutete dies eine Kapitalflucht, wodurch sich die Bankenkrise in eine Währungskrise ausweitete, welche die Regierung letztlich zwang, eine Devisenbewirtschaftung einzuführen. Dennoch musste der Schilling 1933 um 28 Prozent abgewertet werden.

Die Bundesregierung war allerdings nicht in der Lage, die zugesagten Mittel für die CA aufzubringen. Sie entschloss sich daher, nach einigen außenpolitischen Turbulenzen, abermals die Finanzlage des Bundes durch den Völkerbund überprüfen zu lassen. Im Rahmen des „Lausanner Protokolls“ floss Österreich Mitte 1933 wieder eine internationale Anleihe in der Höhe von 306 Millionen Schilling zu. Seine Finanzpolitik wurde abermals durch einen Kommissar des Völkerbundes kontrolliert (Rost van Tonningen), was allerdings keine Probleme aufwarf.

Zu Beginn des Jahres 1931 hatten sich einige zarte Pflänzchen eines neuen Aufschwungs gezeigt, die allerdings durch den Zusammenbruch der CA mit Wucht zertreten wurden. Erst 1934 ging die Weltwirtschaftskrise in einen schwachen Aufschwung über.

Wiederkehr und Ende

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte die CA einen neuen Aufstieg. Die Bank wurde 1946 verstaatlicht, aber praktisch privatwirtschaftlich geführt. Sie funktionierte zunächst wieder als größte Bank des Landes und dehnte ihren Einfluss schon früh, besonders aber nach der „Wende“, in die osteuropäischen Länder aus. Im Zuge der Reprivatisierung der Banken wurde sie selbst ab 1997 von der Bank Austria übernommen. Bis 2008 blieb sie noch im Firmennamen „Bank Austria Creditanstalt“ sichtbar, um danach der Vergessenheit anheimzufallen.

