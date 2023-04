Niederlande legen sich mit China an

Der Geheimdienstchef bezeichnet China als „größte Bedrohung“. Peking reagiert empört. Vor allem ein niederländisches Halbleiter-Exportverbot schmerzt.

Den Haag. Die kommunistische Volksrepublik China ist „die größte Bedrohung für die Sicherheit der Niederlande“. Sie gehöre wie Russland zu den Staaten, „die ihre Macht und ihren Einfluss immer weiter ausweiten wollen“, und zwar auch mittels Industriespionage. Die Analyse stammt von Erik Akerboom, dem Direktor des niederländischen Geheimdienstes Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Er präsentierte zu Wochenbeginn den AIVD-Jahresbericht 2022.

Das chinesische Außenministerium reagierte prompt und forderte von den Niederlanden, die „kalte Kriegsmentalität“ aufzugeben und nicht ständig von einer „chinesischen Bedrohung zu sprechen“. Damit haben sich die ohnehin angespannten bilateralen Beziehungen zwischen dem riesigen Reich der Mitte und den im Vergleich winzigen Niederlanden weiter verschärft. Doch der demokratische David Niederlande hat etwas, was der diktatorische Goliath China nicht hat: den besten Halbleiterausrüster der Welt. Die ASML baut die ausgereiftesten fotolithografischen Systeme der Welt, mit denen die modernsten, kleinsten und schnellsten Halbleiter hergestellt werden können. ASML hat einen weltweiten Marktanteil von 80 Prozent. Soeben erst verhängte die Haager Regierung auf Druck der USA hin ein Exportverbot für die Ausfuhr der ASML-Technologie nach China. Das passt den Kommunisten in China überhaupt nicht.

Fabriken von Militär bewacht

Geheimdienstchef Akerboom erwähnte daher auch die ASML in seinen Ausführungen und ließ durchblicken, dass China regelrecht „auf der Jagd“ nach dieser avancierten Technologie ist. Die Fabriken werden daher rund um die Uhr vom Militär streng bewacht. Im letzten Jahr ist ein chinesischer Spion bei ASML aufgeflogen. Was China in diesem Zusammenhang besonders missfallen dürfte: Die niederländische Firma exportiert ihre Halbleitermaschinen nach Taiwan, das von der Regierung in Peking als abtrünnige Provinz erachtet wird.

Geschäfte mit Taiwan

Empfänger dort ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Sie ist mit einem Marktanteil von rund 60 Prozent der größte Chip-Produzent der Welt. Und: Die TSMC ist einer der wichtigsten Partner der niederländischen ASML. Die taiwanesische Firma hat neun neue EUV-Chip-Maschinen in den Niederlanden bestellt.

Eine dieser Chip-Maschine der neuesten Generation des Typs EUV kostet 160 Millionen Euro. Taiwan kann damit die kleinsten und schnellsten Chips herstellen. Und China hätte sie gern.[TF7Z2]