Geballte Blechbläserkraft, auch für den Nachwuchs

Vier Hörner, vier Posaunen, zwei Tuben, sechs Trompeten: The Philharmonic Brass stellt sich in Graz, Wien und Eisenstadt vor.

Nicht nur Freunde der Blasmusik dürfen sich freuen. 16 Blechbläser und vier Schlagwerker stellen sich in Graz, Eisenstadt und Wien als „The Philharmonic Brass“ vor – mit Ouvertüren von Schostakowitsch, Dvořák, Gershwin, Borodin sowie Filmmusik von John Williams. Das Wiener Debüt ist auch ein Fundraisingkonzert, „denn wir als Orchestermusiker, denen es wirklich sehr gut geht, sehen uns in der Pflicht, den Nachwuchs zu fördern“, so Paul Halwax, Tubist bei den Wiener Philharmonikern und Lehrer an der Wiener Musik und Kunst Privatuniversität.

Die Gründung verdankt sich dem Lockdown. „Nach eineinhalb Monaten Zwangspause kam Langeweile auf“, sagt Halwax: „Den ganzen Tag kann man auch nicht nur üben.“ Philharmoniker aus Berlin und Wien nahmen Kontakt auf, kamen bald auf die Situation ihrer Schüler zu sprechen, die in der Pandemie besonders bitter war. Das neue Ensemble soll nun gerade den jüngsten Nachwuchs fördern. Mit zusätzlichen Unterrichtseinheiten als Sonderpreisen. Wobei sich die Gewinner ihre Lehrer aussuchen dürfen, denn auch die Reisekosten werden von The Philharmonic Brass bezahlt.