Warum China in Nahost vermitteln wird

Nach Einigung Iran-Saudiarabien will Peking Frieden zwischen Israel und Palästinensern schaffen.

China setzt nicht mehr nur auf seine mächtige Wirtschaft, um globalen Einfluss zu erlangen. Sondern es präsentiert sich zunehmend als Friedensstifter, auch in Nahost: Nachdem Peking die Erzfeinde Iran und Saudiarabien an den Verhandlungstisch gebracht hat, wagt er sich an einen besonders komplizierten Konflikt heran: Das KP-Regime will einen Friedenslösung zwischen Palästinensern und Israelis erreichen.

Laut staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua bot der chinesische Außenminister Qin Gang in separaten Telefonaten mit dem israelischen und dem palästinensischen Außenminister eine Vermittlung im jahrzehntelangen Konflikt an. China sei bereit, dafür einen Rahmen zu schaffen, sagte er dem israelischen Außenminister Eli Cohen. Dem palästinensischen Chefdiplomaten, Rijad al-Maliki, sagte Qin, China unterstütze die schnellstmögliche Wiederaufnahme von Friedensgesprächen. Diese sollten auf Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung erfolgen. Vor einigen Jahren hatte Chinas Staatschef Xi Jinping den Konfliktparteien einen Vier-Punkte-Friedensplan vorgeschlagen. Die Nahost-Friedensverhandlungen liegen bereits seit 2014 auf Eis.

Peking hat nicht nur ökonomisches Interesse in Nahost, woher es Rohstoffe importiert. Sondern es will diplomatische und Sicherheitslücken füllen, die die USA hinterlassen haben – und sich so global positionieren. Das Verhältnis zwischen Washington und seinem wichtigsten Partner Israel ist spannungsgeladen. (basta., ag)

(basta, ag.)