Auf den Spuren des Weins - Design & Kellergeheimnisse entdecken

In der LOISIUM WeinWelt begeben Sie sich auf Erlebnisreise. Die 900 Jahre alten Weinkeller, eine Vinothek und ein Verkostungsraum verschmelzen Tradition mit Moderne. Guter Wein hat Geschichte – entlang der Tour durch die Keller liegt Ihnen unsere Veltlina im Ohr, via Audioguide plaudert sie Kellergeheimnisse aus. Konzept & Design stammen vom New Yorker Architekten Steven Holl.