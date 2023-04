Digitale Vielfalt für modernes Corporate Banking

Die Möglichkeit, Bankgeschäfte zu jeder Zeit von überall zu tätigen, ist nur eine der zahlreichen Vorteile der Digitalisierung. Moderne Technologien bieten heute eine breite Palette an digitalen Banking-Services, die Unternehmen helfen, Zeit und Geld zu sparen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der Einsatz neuer Technologien ist für Unternehmen ein wesentlicher Schritt zur Optimierung ihrer Zahlungs- und Finanzprozesse. Mit nur wenigen Klicks oder per Push Notification erhält man den aktuellen Status von grenzüberschreitenden Zahlungen – und was noch viel wichtiger ist – die Liquiditätsprognosen für die kommenden Monate. Gerade für multinationale Unternehmen sei ein zentralisiertes Zahlungsverkehrsangebot entscheidend, um ein zuverlässiges konzernweites Liquiditätsmanagement zu gewährleisten.

„Mittlerweile sind taggleich ausgeführte, grenzüberschreitende Zahlungen über SWIFT gpi (Global Payment Innovation) zur neuen Normalität im internationalen Zahlungsverkehr geworden“, erläutert Philipp Höfer, Group Product Owner Cash Management. RBI bietet mit Cash Management International eine Plattform für ein zentralisiertes Zahlungsverkehrs- und Konto-Reporting, um die Anforderungen einer konzernweiten Treasury-Abwicklung bestmöglich sicherzustellen. „Darüber hinaus eröffnen unsere Premium Open APIs viele neue Möglichkeiten im Kontext von Embedded Finance, darunter die Bereitstellung von Echtzeit-Kontoinformationen, die bereits von vielen Geschäftskunden zur Unterstützung ihrer Realtime-Treasury-Anforderungen genutzt werden“, ergänzt Höfer.

Markets & Investmentbanking digital

Im komplexen und schnelllebigen Bereich des Markets & Investmentbankings sind die Anforderungen an digitale Lösungen besonders hoch. „Hier müssen Banken vor allem im ,Flow Business‘ in der Lage sein, auf marktüblichen Lösungen angedockt zu sein und die Prozesse von der Originierung bis hin zur Abwicklung durchgängig zu bedienen und in den Banksystemen zu integrieren“, erläutert Ferdinand Waldstein-Wartenberg, verantwortlich für Markets & Investment Banking Business Development. Aber auch beispielsweise das traditionell manuelle Firmenkunden Schuldschein-/Anleihen-Geschäft erfährt gerade mit „vc trade“ die Entwicklung eines digitalen Marktstandard. „Jedoch gerade bei vielschichtigen und komplexen Kundenbedürfnissen sei der direkte Kontakt und die direkte Beratung vor allem im aktuellen Marktumfeld mehr denn je gefragt. „Was uns hier auszeichnet, ist unsere langjährige Erfahrung und Präsenz in unseren CEE-Märkten", unterstreicht Waldstein-Wartenberg.

Innovative Lösungen zur Handelsfinanzierung

Die Trade & Export Finance Services der RBI bieten eine Reihe von Lösungen an, die den besonderen Anforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht werden. „Großen Unternehmen empfehlen wir unsere Multi-Banking-Lösungen oder API-Konnektivität, um neue Transaktionen zu beauftragen oder regelmäßige Berichte anzufordern“, erklärt Werner Klapka von RBI Trade Finance. „Kleinere Unternehmen sind andererseits mit Front-End-Lösungen besser beraten, um einen transparenten Überblick zu gewährleisten." Das Beauftragen und Abändern von Bankgarantien funktioniert ganz einfach online mit nur wenigen Mausklicks. Zusätzlich stehen die wichtigsten Daten aller offenen Transaktionen in Echtzeit zur Verfügung.

Online-Services mit Sicherheit

Die RBI bietet ihren Businesskunden mit ihrer myRaiffeisen Plattform einen umfassenden digitalen Zugang zu ihrem Produkt- und Serviceangebot. Einmal registriert erhält man Zugriff auf alle Webanwendungen. Damit stehen den Kunden alle Online-Services auf einer einzigen Plattform zur Verfügung. Insgesamt bieten die Corporate Online Banking-Lösungen der RBI zahlreiche Vorteile, die Unternehmen dabei unterstützen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und damit wettbewerbsfähig zu bleiben. „Digitale Plattformangebote sind heute Standard, es sind vielmehr die Features, die den Unterschied ausmachen“, so Herbert Auinger, Head of Group Corporate Digital Transformation bei der RBI. „Für uns ist das digitale Onboarding wie eKYC oder die gruppenweite Eröffnung von Girokonten ein großer Schwerpunkt. Hier sind wir in unserer Region sicherlich ein Branchenführer."

Ausgewählte Kundenfeedbacks „Einfacher und reibungsloser Prozess. Das System ist leicht zu bedienen." „Man kann dem Prozess sehr einfach folgen." „Gut gemacht, das ist ein großer Schritt nach vorne für uns. Viele Unternehmen werden diese Anwendung zu schätzen wissen." „eSpeedtrack ist einzigartig in der Exportfinanzierung und ein benutzerfreundliches Tool, das eine echte Bereicherung für den Verkauf unserer Produkte darstellt."