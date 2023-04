Chinesische Überschall-Drohnen als neues Machtmittel gegen die USA

Die geheimnisvollen Flugköper sah man erstmals im Oktober 2019 bei einer Parade in Peking.

Die geheimnisvollen Flugköper sah man erstmals im Oktober 2019 bei einer Parade in Peking. Twitter/Global Times/The Aviationist

Unter den geleakten US-Geheimpapieren finden sich Hinweise, dass Peking große, dreieckige Flugkörper Typ WZ-8 auf einer Luftwaffenbasis stationiert hat. Sie wurden 2019 erstmals präsentiert und könnten nun unmittelbar einsatzbereit sein. So schnelle Drohnen sind eine Rarität. Die Vorlage könnte just aus den USA stammen.

Auf einer Luftwaffenbasis in der ostchinesischen Provinz Anhui könnte eine neue und weltweit praktisch einzigartige Einheit kurz vor der Einsatzbereitschaft stehen oder sogar schon aktiv sein: Eines jener US-Militärdokumente, die jüngst im Zuge des Datenlecks in der Online-Plattform Discord publik wurden, zeigt Satellitenfotos von großen, dreieckigen, überschallschnellen Drohnen des Modells WZ-8 auf dem Stützpunkt Liu'an. Aktuell gibt es so schnelle Drohnen, soweit man weiß, nirgendwo sonst.

Das Papier ist auf Mitte Jänner datiert und wurde dieser Tage von der Washington Post (WP) gezeigt. Neben den Fotos sind Karten und Texte mit Angaben zu den Flugkörpern, die eigentlich schon 2019 erstmals bei einer Parade in Peking erschienen. Demnach werden frühere Annahmen, dass die Drohnen von Bombern des Typs Xian H-6 aus gestartet werden, bestätigt. Die Flughöhe soll bis zu 30 Kilometer betragen, die Geschwindigkeit Mach 3, das sind dort über 3300 km/h. Man sieht hypothetische Flugbahnen, die in weiten Bögen über die koreanische Halbinsel bzw. Taiwan führen, als Nutzlast werden Kameras und Bodenradar angegeben, nicht aber Waffen.