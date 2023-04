"Es wird die größte Protestaktion, die wir je gemacht haben"

"Not my King"

In Großbritannien formieren sich König Charles Gegner (c) IMAGO/Sipa USA

Bisher haben mehr als 1.350 Menschen zum Anti-Monarchie-Protest während der Krönungsfeier von König Charles III. zugesagt.

Hunderte Gegner der Monarchie wollen am Krönungstag von König Charles III. protestieren, aber dabei nicht allzu sehr die Abläufe stören. "Es wird die größte Protestaktion sein, die wir je gemacht haben - aber nicht die letzte", kündigte Graham Smith, der Chef der Anti-Monarchie-Organisation Republic, in der Zeitung "Times" (Mittwoch) an. Bisher haben laut dem Zeitungsbericht mehr als 1.350 Menschen zum Protest am 6. Mai zugesagt.

Während der Krönungsparade von Charles (74) und seiner Frau Camilla (75) will die Gruppe am Trafalgar Square sowie entlang der Route mit gelben Plakaten sichtbar sein und mit "Not my King"-Rufen (deutsch: "Nicht mein König") auf sich aufmerksam machen. Man werde jedoch keine Taktiken einsetzen, die die Abläufe blockieren oder stark stören würden. Das sehe nicht gut aus und helfe auch dem Ziel nicht, so Smith.

Deutlich mehr Spenden seit dem Tod der Queen

"Wir wollen auffallen und klarmachen, dass es eine republikanische Bewegung gibt und wir keine Nation von Royalisten sind. Wir haben Megafone und einen Verstärker. Wir sollten nicht zu überhören sein." Nach eigenen Angaben hat Republic nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr deutlich mehr Spenden bekommen als zuvor.

Dem "Times"-Bericht zufolge erhielt die Gruppe 2020 rund 106.000 Pfund (rund 120.000 Euro) an Spenden - 2022 waren es mit 286.000 Pfund mehr als doppelt so viele Spenden. "Dieses Jahr wollen wir das noch mal übertreffen", sagte Smith. Auch in der walisischen Hauptstadt Cardiff und in Schottland sind zur Krönung am 6. Mai Anti-Monarchie-Proteste angekündigt.

(APA)