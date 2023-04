Fastenbrechen: Zu Besuch beim syrischen Patissier

Sie sind die Meister der Süßigkeiten: Am Ende des Ramadan sind die orientalischen Konditoreien beschäftigt wie nie. Dabei muss Baklava nicht gleich Zuckerschock bedeuten.

Wien. Auch wenn man nicht versteht, was das junge Paar auf Arabisch da gerade genau bestellt, ein Wort ist nicht zu überhören: Kilo. Dieser Tage wird in der syrischen Konditorei in der Brunnengasse nicht geknausert. Schon zuvor ist eine Frau mit zwei Papiertaschen voller Süßigkeiten aus der Türe gegangen, gefolgt von einer älteren Wienerin, der hier für Freunde eingekauft hat. Und es geht weiter.

Knapp wird es mit den Süßigkeiten trotzdem noch lange nicht: Aus der Vitrine leuchten einem knusprige Dreiecke voller intensiv grüner Pistazien entgegen, elegante winzige Baklavaquadrate mit Pistazien oder Walnüssen und mit Cashews gefüllte Vogelnester aus filigranen Teigfäden, die Mohammad Taisir Chochan schon wieder dem nächsten Kunden auf ein goldenes Papptellerchen schlichtet. Bevor er einem zwischendurch ein Stückchen Pistazienbaklava anbietet: für die Wartezeit.