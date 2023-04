Die Renaissance des AC Milan

Der AC Milan sind wieder wer - auch auf europäischer Ebene. Nach turbulenten Jahren markiert der Einzug ins Halbfinale der Champions League das Ende einer langen Durststrecke.

Der schlafende Fußball-Riese ist erwacht. Nach einer schier endlos langen Zeit scheint der AC Milan plötzlich wieder im Kreis der europäischen Spitzenklubs auf, steht im Halbfinale der Champions League. Zuletzt gelang dies den „Rossoneri“ vor 16 Jahren, als Legenden wie Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Alessandro Nesta oder Kaka im Mai 2007 schlussendlich auch den begehrten Henkelpokal stemmten.

Längst sind andere Zeiten angebrochen. Seitdem Filippo Inzaghi in jenem Finale den FC Liverpool mit einem Doppelpack eine 1:2-Niederlage beschert hatte, brandete bei den stolzen und erfolgsverwöhnten Mailänder Anhängern nur selten Jubel auf. Ja, da war zunächst der italienische Meistertitel in der Saison 2010/11, aber ansonsten war die Zeit nach der Trainer-Ära vom jetzigen Real-Madrid-Coach Carlo Ancelotti (2001-2009) geprägt von Mittelmäßigkeit. In der Serie A reichte es im Zeitraum zwischen 2013/14 und 2019/20 siebenmal in Folge nicht für einen Platz in den Top vier – und damit auch nicht für die Champions League.