Der Asphalt muss raus - auch aus Wiener Parks

Ausgerechnet einer der größten Parks Wiens - der Donaupark - soll entsiegelt werden.

Wien. Ein Entsiegelungsprojekt ausgerechnet in einem der größten Parks Wiens? Klingt ungewöhnlich, startet aber am Donnerstag mit der Umgestaltung des Donauparks.

Der einst 1964 im Zuge der Wiener Internationalen Gartenschau entstandene Donaustädter Park hat immer noch die für große Besucherströme ausgerichteten, teils zehn Meter breiten Asphaltwege. Diese sollen verschmälert und renaturiert werden, ein 5000 Quadratmeter großer Parkplatz soll ebenfalls wieder zu einer Wiese werden. Insgesamt soll in den nächsten zwei bis drei Jahren so 15.000 Quadratmeter befestigte Fläche wieder entsiegelt werden – gemessen an der Gesamtfläche sind das 2,3 Prozent des Parks.

Geplant ist außerdem ein neues Wasserspiel, sowie die Sanierung der Wasserbecken im Rosengarten. Das Rosarium - ebenfalls ein Überbleibsel aus der Gartenschau, war schon 2012 für 700.000 Euro saniert worden. Für die anstehende Umgestaltung hat das Bezirksparlament im März des Vorjahres ein Sachkredit von drei Millionen Euro genehmigt.

Ein bisschen Grün gibt es ja dann doch schon. Die Presse/Fabry

Von dem Vorhaben enttäuscht sind die Bezirks-Grünen: Der betreffende Parkplatz sei ohnehin halb Schotterfläche und zu einem Gutteil nicht versiegelt. Ein zweiter, größerer Parkplatz ziehe weiterhin viel Verkehr an, hieß es zur „Presse“. Ein Antrag der Grünen, auch diesen in das Entsiegelungsprojekt miteinzubeziehen, wurde abgelehnt. (twi)