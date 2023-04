Islam-Lehrerin nahm Kopftuch ab: Erst Probleme, dann Rechtsstreit

Weil sie im Religionsunterricht das Kopftuch abgenommen habe, sei sie von der Islamischen Glaubensgemeinschaft unter Druck gesetzt worden, gibt die Pädagogin an.

Erst habe sie gar keine Öffentlichkeit gewollt, sagt die Pädagogin, doch aufgrund des medialen Interesses habe sie begonnen, ihre Geschichte zu erzählen. Zeliha Çiçek war 14 Jahre lang islamische Religionslehrerin, ehe sie für sich entschied das Kopftuch abzunehmen. Was folgte, ist nun Gegenstand eines Prozesses vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien.

Die 46-Jährige, vertreten von Anwalt Guilherme Spiegelberg, klagt die Islamische Glaubensgemeinschaft, IGGÖ, wegen Diskriminierung und Verdienstentgang auf insgesamt 60.000 Euro Entschädigung. Denn: Nach ihrem Entschluss ohne Kopftuch zu unterrichten, sei sie ermahnt und unter Druck gesetzt worden. Man habe ihr das Leben schwer gemacht. Schließlich habe sie einen Jobwechsel vorgenommen, nunmehr unterrichtet die Muslima als Volksschullehrerin. Überdies ist sie als Integrations- und Frauenbeauftragte aktiv.

IGGÖ-Präsident als Zeuge

Als Zeuge und Vertreter der beklagten Partei (die IGGÖ bestreitet das Klagsvorbringen) sagte am Mittwoch IGGÖ-Präsident Ümit Vural aus. Auf die Richterfrage, welche Einstellung er denn zu dem Thema habe, also ob Islam-Lehrerinnen Kopftuch tragen sollen, antwortete er diplomatisch. „Wir müssen die Realität akzeptieren.“ Ungefähr 80 Prozent der Islam-Lehramts-Studentinnen würden kein Kopftuch mehr tragen. „Wir können nicht 80 Prozent vom islamischen Religionsunterricht ausschließen.“ Aber: „Die Eltern der Schüler wünschen sich eine Lehrerin mit Kopftuch. Da versuchen wir die Balance zu finden.“ Das Thema sei vielschichtig.

Vural ist seit Ende 2018 IGGÖ-Präsident. Die Vorgänge rund um „seine“ Lehrerin - deren Dienstverhältnis wurde erst 2021 beendet - will er aber nicht mitbekommen haben. Denn es habe für Schulfragen innerhalb der IGGÖ das sogenannte Schulamt gegeben. Dieses habe Fachinspektoren eingesetzt, welche sich mit Unterrichts-Angelegenheiten befasst hätten. Vural: „Als ich Präsident wurde, hatte ich keinen Einblick in Bildungsthemen. Ich hatte dorthin keinen direkten Draht.“ Da er aber als Präsident der Glaubensgemeinschaft diese Themen als oberster Leiter formal auch innehatte und da er „den Eindruck“ gehabt habe, „dass man das professioneller aufstellen kann“, habe er im September 2021 das „Bildungsamt“ eingerichtet (parallel dazu existiert das „Schulamt“ weiterhin). Dieses „Bildungsamt“ sei nun für Vernetzung und für die Bestellung der Islam-Lehrerinnen und Lehrer zuständig. Wie dem auch sei: Vural beteuerte, in Fragen der Lehrer-Bestellung nicht involviert gewesen zu sein.

„Was ist da jetzt los?"

Den Fall der Lehrerin Zeliha Çiçek habe er nicht verfolgt. Er sei auf diesen erst nach Erscheinen eines Zeitungsartikels aufmerksam geworden. Dann habe man in der IGGÖ nach einem einheitlichen Wording für die Kommunikation nach außen gesucht. Vural: „Ich sagte zu dem Fachinspektor: Reden Sie mit der Schwester! Was ist da jetzt los?“ Etwa, dass die Klägerin gerne in den Landesdienst übernommen werden wollte, sei ihm nicht zu Ohren gekommen.

Allerdings: „Dass sie kein Kopftuch getragen hat, wusste ich ja schon.“ Denn die Pädagogin sei früher einmal in jene Anwaltskanzlei gekommen, in der er, Vural, als Jurist arbeite. Dabei habe er ja gesehen, dass sich Zeliha Çiçek eben ohne bedeckten Kopf in die Öffentlichkeit begebe. Später, als der Fall in der Schule zum Gesprächsthema wurde, will Vural „sicher keinen Kündigungsgrund formuliert“ haben. Mit etwaigen Kündigungs-Drohungen seiner Fachinspektoren (solche Drohungen werden von der Glaubensgemeinschaft bestritten) will der IGGÖ-Chef auch nichts zu tun gehabt haben.

„Das ist der politische Islam"

Die Entscheidung des Gerichts wird erst in einigen Monaten vorliegen. Zeliha Çiçek geht es, wie sie sagt, nicht in erster Linie um Geld, sondern um Selbstbestimmung. In der „Kleinen Zeitung“ wurde die in Wien geborene Muslima, die mit 16 Jahren einen für sie bestimmten jungen Mann heiraten musste, drei Kinder hat, mittlerweile geschieden ist, so zitiert: „Ich war mein Leben lang fremdbestimmt und musste mich an irgendwelche scheinheiligen Regeln halten, weil Allah das von mir will. Das ist aber nicht der Wille Gottes, das ist der politische Islam.“