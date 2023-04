Ukrainisches Getreide sorgt für Riss in der EVP-Fraktion

(c) Clemens Fabry

In der EVP-Fraktion brodelt es. Auslöser ist ein Brief an Kommissionspräsidentin Ursula van der Leyen. Darin wird sie von konservativen Abgeordneten aufgefordert, EU-Umweltauflagen zu verwässern. Das wollen aber nicht alle Konservativen.

In einem Schreiben an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plädieren EVP-Parlamentarier dafür, zwei Kernelemente der gemeinsam beschlossenen Agrarstrategie „Farm to Fork“ zumindest zeitweise auszuhebeln. Konkret geht es um die Verpflichtung zum Fruchtwechsel-Anbau und andererseits um die Aufhebung der Stilllegung.

Letzteres ist bereits insoweit verwässert, als dass die Kommission den Mitgliedsländern freigestellt hat, bei der Brache für landwirtschaftliche Flächen die Pause-Taste zu drücken.