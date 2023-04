Drucken

Hauptbild • Neues Kompetenzzentrum bei Porsche Wien Oberlaa • (c) Porsche Wien

Mit dem neuen VW Nutzfahrzeug Kompetenzzentrum in Oberlaa setzt Porsche Wien einen neuen Meilenstein und bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl an Modellen zu bestaunen.

Das im April 2023 neueröffnete Porsche Wien VW Nutzfahrzeug Kompetenzzentrum Oberlaa kann sich sehen lassen: Auf einer Gesamtfläche von 14.300 m2 stehen etwa 6200 m2 für den Verkauf zur Verfügung. Im Kompetenzzentrum für leichte Nutzfahrzeuge (LNF) kümmern sich 65 Mitarbeiter um die Anliegen ihrer Kunden. In der Permanentausstellung können 140 Neu- und Gebrauchtwagen, darunter etwa 50 Nutzfahrzeuge, bestaunt werden.

Ein besonderes Zentrum, das pro Jahr mehr als 1000 Neu- und Gebrauchtwagen an den Kunden und auf die Straße bringt. „Porsche Wien setzt mit diesem Kompetenzzentrum einen weiteren Meilenstein – die Kunden werden hier bestens betreut, um eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft zu gewährleisten“, erklärt Martin Salway, Spartenleiter VW Nutzfahrzeuge bei Porsche Wien. Neben einer PIA- Camper-Vermietstation können bei Porsche Wien Oberlaa u. a. der ID.Buzz, der VW Amarok und VW Caddy Probe gefahren und gekauft werden.

Von Porsche Wien Oberlaa mit dem Camper in den Süden

Camping ist unübersehbar einer der Megatrends, wenn es um den Urlaub im eigenen Land oder in ganz Europa geht. Um den Kundenwünschen gerecht zu werden, findet sich im VW Nutzfahrzeug Kompetenzzentrum in Oberlaa eine große Auswahl an Fahrzeugen, die den Urlaub „on the road“ zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

Egal, ob man sich für einen VW California oder PIA Camper mit individuellen Ausbauten von Brome oder „easygoinc“ entscheidet, für alle Bedürfnisse gibt es das passende Camper-Modell. Um auch die Vorbereitungen auf den Campingurlaub so unkompliziert wie möglich zu gestalten, können die wichtigsten Utensilien wie Fahrradträger, Küchensets oder Campingstühle direkt vor Ort gebucht werden. Die Camper werden vor der Übergabe an den Kunden natürlich gründlich gereinigt – so fühlen sich alle Mitreisenden schon bei Fahrantritt rundum wohl. Ein großes Plus: In den PIA Campern dürfen auch Vierbeiner – Hunde und Katzen – mitgenommen werden.

Camping-Gefühle im Kompetenzzentrum Porsche Wien Oberlaa. (c) Porsche Wien

Komfortable VW Camper bei Porsche Wien Oberlaa

Die Fahrzeuge der PIA Camper-Flotte des VW Nutzfahrzeug Kompetenzzentrums Oberlaa – dazu gehören auch die VW California-Modelle – sind mit einem bequemen Doppelbett, einem Kühlschrank, einer vollausgestatteten Küche, Campingstühlen und vielen weiteren Features bestückt. Die unlimitierte Anzahl an gefahrenen Kilometern erlaubt es, den gesamten europäischen Kontinent ohne Einschränkungen auf individuellen Pfaden zu entdecken. Ein 100 % Versicherungsschutz, eine 24/7-Pannenhilfe und ein für alle Fragen bestens erreichbares Serviceteam runden das Angebot ab.

Eine Probefahrt mit dem neuen VW ID.Buzz

Neu im Elektro-Team: der ID.Buzz. Mit ihm hat VW einen multifunktionalen, voll vernetzten und elektrischen Bus kreiert – den ersten seiner Art. Trotz seiner kompakten Ausmaße punktet das Design-Schmuckstück, das an den legendären Bulli erinnert, mit maximaler Geräumigkeit und verbindet so perfekt innovative Technologie mit Nachhaltigkeit.

Bei einer maximalen Nutzleistung von 204 PS (etwa 150 kW) verfügt der ID.Buzz über eine Reichweite von ca. 420 Kilometern nach WLTP. Die Ladezeit der Batterie von 5 % auf 80 % beträgt nur etwa 30 Minuten. Auf Wunsch kommt der vollelektrische Bus mit mehr als 30 Assistenzsystemen an Bord aus dem Werk. Zahllose digitale Features sorgen nicht nur für Sicherheit und aktuelle Informationen während der Fahrt, sondern auch für reibungslose Konnektivität. Der ID.Buzz wird nicht nur bilanziell CO 2 -neutral ausgeliefert, sondern durch den vollelektrischen Antrieb auch lokal CO 2 -frei betrieben.

Der ID.Buzz vor dem Kompetenzzentrum Porsche Wien Oberlaa (c) Porsche Wien

Fachleute können nicht irren: Der ID.Buzz wurde bereits mit dem „Motor Klassik Award 2023“ ausgezeichnet und zum „Klassiker der Zukunft“ gewählt und kann im VW Nutzfahrzeug Kompetenzzentrum Oberlaa bestaunt und Probe gefahren werden.

Porsche Wien Oberlaa zeigt den VW Amarok

Der neue VW Amarok ist ebenfalls im VW Nutzfahrzeug Kompetenzzentrum Oberlaa ausgestellt und verkörpert die sprichwörtliche Vielseitigkeit auf vier Rädern. Das Design dieses Pick-ups der Premiumklasse unterstreicht seine Allrounder-Eigenschaften. Dabei kann aus fünf unterschiedlichen Ausstattungslinien – wie verschiedenen Kühlergrills, neu gestalteten Styling- oder Sportbars und Trittstufen – gewählt werden.

Das bärenstarke Arbeitstier kommt mit beinahe allen Straßen- und Offroad-Verhältnissen bestens zurecht und überwindet dank modernster Technik an Bord die meisten Herausforderungen problemlos. Dafür sorgen mehrere Fahrmodi und mehr als 25 Assistenzsysteme. Die Geländegängigkeit wurde durch neue Karosserie-, Fahrwerk-, Motor- und Getriebevarianten, veränderte Dimensionen bis zur größeren Wattiefe deutlich erweitert. Zudem garantieren die hohen Böschungswinkel und die höhere Bodenfreiheit mehr Geländegängigkeit. Mit einer Anhängerkupplung ist die Kapazität des VW Amarok Pick-up um 3,5 Tonnen Anhängelast erweiterbar. Der VW Amarok leistet, je nach Version, zwischen 125 und 177 kW (ca. 170 bis 240 PS).

Vielfältige Angebote im Kompetenzzentrum Porsche Wien Oberlaa (c) Porsche Wien

VW Caddy Spezialkontigent im Kompetenzzentrum

Zur Eröffnung des VW Nutzfahrzeug Kompetenzzentrums Oberlaa gibt es ein sofort verfügbares Spezialkontigent. Der VW Caddy wurde bereits im Jahr 2021 zum Firmenauto des Jahres gewählt. Jetzt gibt es ihn als limitiertes Sondermodell Caddy Family mit fünf Jahren Garantie und fünf Sternen in puncto Sicherheit. Eltern wissen, dass gerade die Anforderungen an ein perfektes Familienauto hoch sind, denn es muss sich an die ständig wechselnden Bedürfnisse im Alltag anpassen: Es müssen die Kids sicher chauffiert werden, aber auch Großeinkäufe und Transporte aller Art mit höchstem Komfort gemeistert werden.

All das bietet der VW Caddy Family, der in der Basisversion mit fünf Sitzplätzen – eine Doppelsitzbank und ein Einzelsitz in der zweiten Sitzreihe – ausgeliefert wird. Sie sind separat klapp- und herausnehmbar. Optional finden weitere zwei Einzelsitze in einer dritten Sitzreihe Platz, diese sind ebenfalls separat klapp- und herausnehmbar. Zwei breite Schiebetüren gewährleisten das sichere Ein- und Aussteigen. Das Gepäckraumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe von 1213 Litern ist für den Alltag zumeist ausreichend. Wird die zweite Sitzreihe entfernt, ergibt sich sogar ein Fassungsvermögen von 2556 Litern. Der Caddy Family liefert je nach Variante eine Motorleistung von 55 bis 84 kW (75 - 114 PS) und zieht eine Anhängelast von bis zu 1.500 Kilogramm. Im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie kann die Garantie um drei Jahre oder bis zu einer maximalen Gesamtlaufleistung von 100.000 Kilometern verlängert werden. Der Caddy Family ist bei einer betrieblichen Nutzung vorsteuerabzugsberechtigt.

„Mit der Eröffnung des VW Nutzfahrzeugzentrums setzt Porsche Wien Oberlaa ein weiteres Zeichen für die Zukunft der Marke Volkswagen in Wien." Spartenleiter Martin Salway

Porsche Wien Oberlaa: Service für alle Nutzfahrzeuge

Natürlich lässt auch die moderne Werkstatt im VW Nutzfahrzeug Kompetenzzentrum Oberlaa keine Wünsche offen. Bei etwa 70 Werkstattdurchgängen pro Tag kommen 22 Hebebühnen und vier Lkw-Bühnen zum Einsatz. Neu ist auch das „Winter- und Sommerräder-Hotel“, das Platz für 3000 Reifensätze bietet. Moderne Reifendepots für eine optimale Lagerung und der effiziente Tausch der Reifen sind nur zwei Punkte des vielfältigen Dienstleistungsangebots. Kunden können mit der „ Servicebuchung Online “ einen Wunschtermin rund um die Uhr – auch unterwegs – mit dem Smartphone oder Tablet im VW Nutzfahrzeug Kompetenzzentrum Oberlaa vereinbaren. Zusätzlich steht die PIA Fastlane zur Expressabgabe der Fahrzeuge zur Verfügung.

„Mit der Eröffnung des VW Nutzfahrzeugzentrums setzt Porsche Wien Oberlaa ein weiteres Zeichen für die Zukunft der Marke Volkswagen in Wien“, freut sich Martin Salaway. Es ist eine Investition in die Zukunft. Die Zukunft der Mobilität.