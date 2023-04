Netflix enttäuscht mit Nutzeranstieg

Netflix gewann im ersten Quartal nur 1,75 Millionen Neukunden. Dafür könnte der Konkurrenzdruck nachlassen.

Netflix hat am Dienstagabend mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht und seine Aktie nachbörslich auf Talfahrt geschickt, bevor sich der Kurs wieder etwas erholte. Der Streamingdienst gab für das abgelaufene erste Jahresquartal zwar einen Umsatz und Gewinn im Rahmen der Vorhersagen bekannt. Aber die Zahl der Neukunden blieb mit 1,75 Millionen unter den Erwartungen von knapp 2,1 Millionen. Im Vorjahreszeitraum war die Zahl der Abonnenten um 200.000 zurückgegangen. Damit hatte der Konzern zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt einen Rückgang der Kundenzahl hinnehmen müssen.

Zu Jahresbeginn fehlte den Analysten von Jefferies zufolge bei Netflix die Veröffentlichung von wichtigen Erfolgsproduktionen wie „Harry & Meghan“ oder „The Crown“. Serien aus dem nicht englischsprachigen Raum wie das koreanische Drama „The Glory“ oder die dritte Staffel der mexikanischen Serie „La Reina del Sur“ hätten Zuschauer aber angelockt. „Im Westen nichts Neues“ räumte medienwirksam im März bei den Oscars ab, war jedoch schon im Vorjahr veröffentlicht worden.

Die Prognose für das laufende Quartal sieht einen Umsatz von 8,24 Mrd. Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,86 Dollar vor. Beides ist weniger als von Analysten zuvor erwartet. Im ersten Quartal lag der Umsatz bei 8,16 Mrd. Dollar und der Gewinn je Aktie bei 2,88 Dollar.

Insgesamt hat Netflix 232,5 Millionen zahlende Kunden. Angesichts des harten Kampfs mit Konkurrenten wie Amazon Prime oder Disney+ will Netflix auf diejenigen Menschen setzen, die das Service ohnehin schon benutzen – aber nicht dafür zahlen, sondern Passwörter teilen. 100 Millionen sollen es sein. In den vergangenen Monaten ist man in einigen Ländern gegen das Teilen von Passwörtern vorgegangen.

Bezahlen oder Werbung?

Netflix gab am Dienstag bekannt, hier etwas langsamer vorgehen zu wollen. Der Schritt wird Analysten zufolge zwar dazu führen, dass einige Kunden den Streamingdienst verlassen. Sie rechnen dennoch mit einer Rückkehr dieser Nutzer. Netflix könnte mehr als zehn Millionen neue Abonnenten dazugewinnen, wenn es Nutzer in bezahlende Kunden umwandle, sagte Analyst Barton Crockett von Rosenblatt Securities.

Im November hatte der Streamingdienst-Anbieter nach langem Zögern ein werbefinanziertes Abonnement mit geringeren monatlichen Gebühren in sein Angebot aufgenommen. Dort sehen Zuschauer etwa fünf Minuten Werbung pro Stunde. Auch Mitbewerber wie Disney+ oder HBO Max bieten Ähnliches bereits an oder stehen kurz davor. Der Schritt war als Reaktion auf den Verlust von 1,2 Millionen Kunden in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres erfolgt. Hintergrund waren der scharfe Wettbewerb, die schwächelnde Konjunktur und der Ausstieg aus dem russischen Markt gewesen. Experten zufolge werden Werbeeinnahmen langfristig weiter an Bedeutung gewinnen.

Die Aktionäre wussten nicht so recht, was sie von den neuen Zahlen halten sollten, die Aktie rutschte am Dienstagabend zweistellig ins Minus, erholte sich sogleich, um am Mittwoch vorbörslich wieder nachzugeben. Auch die Analysten sind geteilter Meinung.

Die UBS stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und hob das Kursziel von 350 auf 390 Dollar an. Das geschäftliche Umfeld für den Streaminganbieter bleibe hilfreich, um gewinnseitig weiterhin prozentual zweistellig zuzulegen und den freien Barmittelzufluss zu steigern, schrieb Analyst John Hodulik. Bei Angeboten, die sich unmittelbar an Verbraucher wenden (Direct to Consumer), lasse der Konkurrenzdruck nach, denn die Wettbewerber legten den Fokus auf die Gewinne. Davon profitiere Netflix. Netflix ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das mit Streaming bereits Gewinne schreibt.

Analysten sind gespalten

Die Deutsche Bank hob das Kursziel gar von 400 auf 410 Dollar an. Analyst Bryan Kraft begründete das mit etwas höheren Gewinnerwartungen für die Jahre ab 2024. Für 2023 ist er etwas vorsichtiger wegen Verzögerungen bei den Account-Sharing-Initiativen.

Goldman Sachs rät indes weiterhin zum Verkauf. Der Streamingdienst habe im ersten Quartal durchwachsen abgeschnitten, hat der Analyst Eric Sheridan mitgeteilt. Die Entwicklung der Nutzerkonten sei trotz des Verbots zur Teilung von Zugangspasswörtern auf weiteren Märkten hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

