Clubs: Tanzen wie in New York und Paris

Nadja Saxer bringt mit der „Dance Music Conference Vienna“ die Pariser und New Yorker Tanzszene nach Wien – und zeigt, wie man eigentlich in Clubs tanzen könnte.

Jean Claude Marignale tanzt, und ja, er ist schnell. Zum Rhythmus der Musik bewegt er vorwiegend seine Beine. Eine Kombination aus raschen Schritten, die er einmal zu trommellastiger Musik und dann wieder zu einer Art Swing-Mix tanzt.

Das mag im ersten Moment seltsam klingen, aber es funktioniert: Beim Jazzrock-Dance werden Elemente aus Jazz, Funk, House und Hip-Hop kombiniert. Das „Rock“ im Namen kommt übrigens von „to rock a party“.

Dann gibt es noch Marina Pravkina, die sich Steppschuhe anzieht und dann zu einem Musikmix aus Swing, Lounge-Musik und Flamenco tanzt. Oder Archie Burnett, Urgestein der New Yorker Clubtanzszene, der mit seinem armlastigen Voguing und Waacking weltweit bekannt wurde.

Sie alle haben gemeinsam, dass sie ihre Stile und Richtungen geprägt haben. Vor allem aber, dass sie dort tanzen, wo sie der typische Österreicher am wenigsten erwarten, nämlich in Clubs zu Clubmusik. Und an diesem Wochenende werden sie sich alle in Wien versammeln. Zum ersten Mal lädt die Wienerin Nadja Saxer, Urgestein der Wiener Clubszene, zur Dance Music Conference Vienna 2023.