Red Lotus Film Festival: Einblicke in Asiens Pop-Kino

"The Sales Girl" von Sengedorj Janchivdorj. (c) Red Lotus Film Festival

Das Red Lotus Film Festival bringt Publikumsfilme aus Asien – von der Mongolei bis zum Iran – nach Wien.

Wenn es Nacht wird, streift sich Saruul die Kopfhörer über, legt im Bus einen Song der Indie-Rocker Magnolian auf – und verwandelt die an ihr vorüberziehenden Straßen von Ulaanbaatar in eine sanft und schummrig schillernde Traumlandschaft. Noch scheut sie sich davor, selbst in diese Welt zu treten. Doch als der Zufall ihr eine Anstellung in einem Sexshop verschafft, wird dessen weltläufige Besitzerin zu Saruuls Mentorin. Und der Job zu einem Lehrkurs über die schönen (und weniger schönen) Seiten des Lebens in der mongolischen Hauptstadt.

Sengedorj Janchivdorjs mit bittersüßer Wehmut und melancholischer Gelassenheit inszeniertes Coming-of-Age-Drama „The Sales Girl“, das heute, Donnerstag, das Red Lotus Asian Film Festival eröffnet, ist beispielhaft für die Veranstaltung, die dieses Jahr erst zum zweiten Mal stattfindet: Ein Film, der zu lokalspezifisch ist für die westliche A-Festivalkultur, aber dennoch gut unterhält – und spannende Einblicke in die Lebensrealitäten eines hierzulande kaum bekannten asiatischen Landes gewährt. Vier Tage bietet das Red Lotus nun Gelegenheit, im Wiener Stadtkino vom Pop- und Arthaus-Filmwesen Asiens zu kosten: Vom tamilischen Blockbuster („Vikram“) über die japanische Komödie („Your Lovely Smile“) bis hin zum animierten chinesischen Hochschul-Porträt („Art College 1994“).

Gezeigt wird auch eine digital restaurierte Fassung von Lino Brockas philippinischem Sozialdrama-Klassiker „Insiang“ – und Saeed Roustayis meisterliches iranisches Familienepos „Leila's Brothers“, das 2022 im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes uraufgeführt wurde.



