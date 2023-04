Türkis-grüne Job-Vergaben auf der langen Bank

Die Koalition kann sich seit Monaten nicht einigen, wer Verwaltungsgericht und Wettbewerbsbehörde leiten soll.

Richtig rund läuft es nicht in der Regierung: In einer Art Vorwahlkampf grenzen sich ÖVP und Grüne voneinander ab, die Türkisen beispielsweise mit Hymnen auf den Verbrennungsmotor und die Grünen mit Ampel-Koalitionsansagen. Inhaltlich, so hört man auf beiden Seiten, tut man sich derzeit mitunter recht schwer – und nicht nur das.

Auch bei der Postenverteilung stecken die Koalitionäre mitunter fest, konkret geht es um wichtige Jobvergaben, die seit Monaten ausstehen.