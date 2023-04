Naziästhetik? Kritik an Plakat von Tiroler Trachtenfest

Die Malerin Susanne Liner hat für das Zillertaler Gauderfest ein Plakat kreiert. Die Volkskundlerin Elsbeth Wallnöfer sieht darin eine „salonfähig" gemachte „Nazi-Ikonografie“.

Ein blondes, blauäugiges Mädchen in Tracht blickt ernst in die Kamera. Hinter ihm zeigt sich eine Gebirgskulisse, am unteren Bildrand zeichnet sich eine Stadt ab. Zu sehen ist diese Kombination derzeit auf einem Werbeplakat für das Zillertaler Gauderfest, das am ersten Maiwochenende stattfinden wird und als das „größte und wichtigste Frühlings- und Trachtenfest Österreichs“ gilt. Kreiert hat es die Malerin Susanne Liner - die sich nun heftiger Kritik ausgesetzt sieht, wie der „Standard“ am Donnerstag berichtet.

Die Volkskundlerin und Autorin Elsbeth Wallnöfer sieht darin etwa eine „salonfähig" gemachte „Nazi-Ikonografie", die Darstellung rekurriere „auf die Ästhetik der 1940er-Jahre“, wird sie in dem Bericht zitiert. Und weiter: „Bei einem Fest, das den Anspruch erhebt, identitätspolitisch wichtig zu sein – schließlich bemüht man Begriffe wie Tradition, Geschichte als Zeugenschaft – muss man fragen, ob eine Motivik, die an im Nationalsozialismus aufgekommene Sujets anknüpft, zeitgemäß ist.“ Zu letzteren zählte nach Wallnöfer eben das „blonde, blauäugige, zopfige Mädchen mit den schönen Ohrringen in sittsam gezähmt erotischer Manier. Das sauber aufgeräumte Mädchen, das es nicht gibt, weil es eigentlich einem politisch-rassischen Ideal entspringt“.

Malerin Liner kommentiert die Kritik im „Standard“ folgendermaßen: Sie habe dem im Gauderfest „verwurzelten Heimatbewusstsein" mit ihrer Darstellung auch Fragen zur Verantwortung für die Zukunft und der Verbauung der Landschaft einschreiben wollen. Das Sujet sei nicht heroisierend, es wirke vielmehr zwiespältig, betont auch Kunsthistoriker Günther Dankl, der mit der Auswahl der Motive betraut ist.

