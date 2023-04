New York hat jetzt ein Klimawandel-Museum

Das "Climate Museum" im Stadtteil SoHo im Süden Manhattans bietet Informationen zur Klimakrise und deren Wahrnehmung in den USA.

Das nach Angaben der Betreiber einzige Klimawandel-Museum in den USA hat in New York seine Türen für Besucher geöffnet. Das "Climate Museum" im Stadtteil SoHo im Süden Manhattans bietet Informationen zur Klimakrise und deren Wahrnehmung in den USA, außerdem viele Anregungen zum Engagement. Zudem zeigt das Museum von der Klimakrise inspirierte Kunst, derzeit ein Wandbild des US-Künstlers David Opdyke.

Die jetzige Ausstellungshalle sei nur ein vorübergehender Ort für das Museum, es werde aber nach einem dauerhaften gesucht, sagte Direktorin Miranda Massie. Finanziert wird das Museum aus öffentlichen Geldern, von Stiftungen und privaten Spendern.

(APA/dpa)