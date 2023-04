K-Pop-Star Moon Bin im Alter von 25 Jahren gestorben

Der 25-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Das gab sein Musiklabel Fantagio bekannt.

Der K-Pop-Star Moon Bin, Mitglied der Boyband Astro, ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Der südkoreanische Musiker wurde am Mittwoch leblos in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden, wie sein Musiklabel Fantagio am Donnerstag mitteilte. Moon Bin habe "uns unerwartet verlassen hat und ist ein Stern am Himmel geworden", liest es sich in der Erklärung. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht.

Neben Astro gehörte der 25-Jährige auch der Gruppe Moon Bin & Sanha an, mit der er in den letzten Monaten in Asien tourte. Vor seinem Astro-Debüt im Jahr 2016, war er als Tänzer und Model tätig. Schon als Kind kam der Star in die Unterhaltungsbranche, spiele in der TV-Serie "Boys Over Flowers" mit, die weltweit synchronisiert ausgestrahlt wurde.

Trauer im Netz

Die Polizei erklärte am Donnerstag gegenüber der „CNN“, dass man von einem Suizid ausgehe. "Es wurden keine Anzeichen für ein falsches Spiel in diesem Fall gefunden", heißt es vonseiten der Behörden. Es ist nicht der erste verstorbene K-Pop-Star, bei dem das vermutet wird. 2019 starben die beiden Sängerinnen Sulli und Goo Hara, beide waren immer wieder Mobbing im Netz und Negativschlagzeilen ausgesetzt.

Die Fans Moon Bins reagierten mit Trauer und Schock. Viele drückten in den sozialen Medien ihre Bestürzung aus und kondolierten ihm. Unter dem Hashtag #moonbin wurden auf Twitter weltweit mehr als 2,6 Millionen Tweets mit Bildern und Beileidsbekundungen veröffentlicht, einige davon auf Englisch, Spanisch, Indonesisch, Tagalog und Thai.

Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei:

Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

