Coachella - Ein Musikfestival, das von Gerüchten lebt

Bad Bunny ist in aller Munde, aber nicht wegen seines Auftritts. (c) Getty Images for Coachella (Frazer Harrison)

Große Namen sind jedes Jahr am Musikfestival Coachella mit von der Partie. Die Musik scheint aber die wenigsten (externen) Leute zu interessieren. Auch die Mode ist heuer kaum Thema im Netz. Es sind die Liebeleien der Promis, die heiß diskutiert werden.

Thema beim wohl prominentesten Musikfestival des Jahres ist heuer nicht die Mode (Boho ist sowieso längst tot, aber dazu später mehr). Nein, auch nicht die Musik - und das, obwohl dort die ganz großen Namen am Line-up stehen: Bad Bunny, Blink-182, Calvin Harris, Gorillaz, Rosalía. Frank Ocean hat seinen Auftritt kurzfristig wegen einer Verletzung abgesagt, auch hier gab es kaum einen Aufschrei in den sozialen Medien. Viel mehr interessiert im Netz, wer wessen Begleitung ist. Öffentliche Auftritte werden von Stars schließlich selten ohne Intention bestritten, das Coachella-Festival ist in jedem Fall ein solcher.

Zugegeben, von Model Kendall Jenner und Musiker Bad Bunny (bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio) kursierten schon vor dem Festival Videoschnipsel auf TikTok. So wurden sie beim Verlassen desselben Restaurants erspäht, wenig später tauchten Bilder von einem gemeinsamen Ausritt auf. Stellung bezogen hat bisher keiner der beiden, was die Sensationsgier rund um das Festival wohl noch steigerte. Selbst ernannte Detektive fühlten sich ganz offensichtlich dazu berufen, den Gerüchten weiter nachzugehen.

Nun gibt es eben noch mehr Videos von den mutmaßlichen Turteltauben. Von Ocasio, wie er Jenner ins Ohr flüstert, von Jenner, wie sie zu Ocasios Auftritt wippt, von beiden nebeneinander. Ocasio selbst kommentierte den Klatsch durch die Blume auf der Bühne: „Die Leute kennen nicht die Realität dessen, was ich im Herzen fühle. Sie werden mich nicht durch ein TikTok-Video, ein Interview oder darüber, was Leute über mich sagen, kennenlernen.“ Mag stimmen, die gierigen Mäuler befriedigt das vermutlich trotzdem nicht.

Und ein weiterer Kardashian/Jenner-Spross ist mit potenziellem Liebhaber in aller Munde: Kylie Jenner, Kendalls kleine Schwester. Sie und Allerweltsliebling Timothée Chalamet sollen sich ineinander verschaut haben und das Paardebüt am Coachella bestreiten. Bisher blieb es allerdings still um die beiden. Natürlich wollen diverse „Insider-Quellen“ das Gerücht bestätigt wissen, zahlreiche US-Klatschblätter schreiben daher das Liebesduo schon herbei. Sie würden bald zu Frank Ocean knutschen, heißt es da. Bis jetzt wurden diese Hoffnung schon allein wegen des Konzertausfalls enttäuscht.



Aufwind gab es auch um den König der Dating-Schlagzeilen, Leonardo DiCaprio. Er wurde gesichtet, wie er bei einer Coachella-Afterparty mit einer Frau tanzte, von „TMZ“ wurde sie als Model Irina Shayk identifiziert. Sollte tatsächlich etwas zwischen den beiden laufen, wäre es seine erste Liebschaft, die älter als 25 ist. Erst kürzlich wurde spekuliert, ob der 48-Jährige eine 19-Jährige datet. Shayk ist 37. Ziemlich offensichtlich romantisch hingegen (wohl die einzig wirkliche Coachella-Liebeskonfession) agierten Musikerin Camila Cabello und Sänger Shawn Mendes miteinander. Sie wurden küssend inmitten der Menschenmenge entdeckt und prompt aufgenommen, für TikTok, Sie wissen schon.

Während es zwischenmenschlich also Blumen regnet, fiel die Festivalmode heuer karg aus. Jedes Jahr war die Coachella-Menge eine einzige Melange aus Fransen, Häkeltops und Cowboy-Boots, unbeeindruckt von jeglichen Trendzyklen. Bis 2023. Erwartbar wollte man heuer nicht mehr aussehen. Prominente kleiden sich also unauffällig, posten kaum etwas auf sozialen Kanälen (das erledigen längst große Marken für sie). Kendall Jenner kam mühelos in schwarzem Oberteil und schwarzer Hüfthose von St. Agni, einmal in weißem Shirt und schwarzer Jeans. Ihre Freundin Hailey Bieber (ehemals Baldwin) kam ebenso unaufgeregt, in weißem Tanktop und weiter Jeans von Acne Studios, einen ähnlichen Look (wiederum mit schwarzem Croptop) wählte Amelia Gray Hamlin.

Auch Camilla Morrone, Star der Serie „Daisy Jones and the Six“, kam mit schwarzem T-Shirt und einem Satin-Rock. Von der Hippie-Aufmachung scheint unter alledem nur wenig übrig. Es scheint fast so, als würden gängige Stile (Baggy-Jeans, lange Röcke) nun verspätet am Festivalgelände in Indio, Kalifornien etablieren. Und die australische „Vogue“ fragt zurecht, ist das das Ende einer Ära?