ServusTV hat jetzt einen Programmdirektor

Goetz Hoefer wurde in Deutschland geboren, studierte Betriebswirtschaftslehre in Bamberg und begann seine berufliche Laufbahn 1996 in der Bauer Verlagsgruppe. 2007 wechselte er zur Studio Hamburg Gruppe, wo er als Geschäftsführer der technischen Betriebe tätig war.

2015 gründete er die Elbstone Management GmbH, ein Jahr später heuerte er als Geschäftsführer bei der Spiegel TV GmbH an. 2021 verließ der 52-Jährige das Tochterunternehmen des Spiegel-Verlags.