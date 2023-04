Billrothstraße: „Chancenhaus“ für Wohnungslose

41 Wohnplätze stehen künftig jungen Erwachsenen am Standort des Neunerhauses in Wien Döbling zur Verfügung.

Das in der Billrothstraße in Wien Döbling ansässige Neunerhaus bietet künftig mit einer Neuausrichtung des Standorts Wohnungslosen Unterstützung an. Im künftigen „Chancenhaus“ stehen jungen Erwachsenen niederschwellige, befristete Wohnplätze zur Verfügung – für einige Nächte in einer akuten Krise oder/und zur Abklärung der eigenen Perspektiven, wie es in einer Aussendung anlässlich der offiziellen Eröffnung am vergangenen Montag heißt. (red.)

Mehr Infos unter: www.neunerhaus.at

