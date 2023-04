Diese Aktie zeigt, dass man mit Zucker gut Geld verdienen kann

Beim weltgrößten Zuckerproduzent laufen die Geschäfte richtig rund. Nun hat das Unternehmen auch noch die Prognose erhöht. Kann man bei der Aktie zugreifen?

Geschäftszahlen deutlich über den Erwartungen, eine höhere Dividende und eine für das laufende Geschäftsjahr angehobene Prognose: Solche Nachrichten versüßen den von hoher Volatilität wenig verwöhnten Aktionären das Leben. Die Aktie des weltweit größten Zuckerproduzenten, der deutschen Südzucker AG, legte nach dem Zahlenbericht am Dienstag ein Kursfeuerwerk hin und erreichte mit einem Plus von rund 13 Prozent auf 18,29 nicht nur ein 52-Wochen-Hoch. Auch die Fünfjahres-Höchstmarke vom Frühjahr 2018 wurde eingestellt. Nach einem kleinen Rücksetzer am Mittwoch ging es am Donnerstag wieder leicht nach oben.

Beeindruckende Geschäftszahlen

Was tut sich da gerade beim Unternehmen?