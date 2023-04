Wenn schon russische Sieger, dann bitte solche

Die Botschaften von den Centre Courts werden eindeutiger.

Seit Russland mit Beihilfe von Belarus vor 14 Monaten in die Ukraine einmarschiert ist, haben russische Tennisprofis in der Weltelite 20 Turniersiege bejubelt, in Miami, Monte Carlo, in Wien oder in Linz. Keine Nation hat mehr Titel geholt. Außerdem gewann die Belarussin Aryana Sabalenka die Australian Open.

Dass sie mitspielen dürfen, während russische Athleten aus anderen Sportarten verbannt sind, haben ATP und WTA in Stein gemeißelt. Sie setzten sogar Wimbledon so sehr unter Druck, dass der dort mit Unterstützung der britischen Regierung ausgesprochene Russen-Bann zurückgenommen wurde.