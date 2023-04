Förderbank zieht ins Vio Plaza

EHL: Bisher größte Büroanmietung des Jahres in Wien.

Die Austria Wirtschaftsservice (AWS), die Förderbank des Bundes, über die ein wesentlicher Teil der österreichischen Wirtschaftsförderungen abgewickelt wird, mietet rund 5000 m2 an Büroflächen im Vio Plaza in Wien Meidling. Das geht aus einer Aussendung vom Mittwoch von Immobilienvermittler EHL Gewerbe hervor. Der Abschluss sei die bisher größte Büroanmietung in Wien im Jahr 2023, heißt es weiter. In dem multifunktionalen Objekt von Real-Treuhand-Immobilien entstehen Büros, Geschäfts- und Gastronomieflächen, ein Hotel, ein Fitnessstudio, Mietwohnungen sowie Tiefgaragenplätze. Die Fertigstellung ist für Herbst 2023 avisiert. Der Umzug vom Austria Wirtschaftsservice an den neuen Standort erfolgt dann einige Monate später, im Jänner 2024. (red.)



