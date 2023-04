Europaparlament: EU soll Grenzzäune finanzieren

Griechenlands Premier Mitsotakis an der griechisch/türkischen Grenze

Griechenlands Premier Mitsotakis an der griechisch/türkischen Grenze APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS

Die Debatte um den EU-Außengrenzschutz droht die Verhandlungen über den Migrationspakt zu überschatten.

Der Streit um die EU-Finanzierung von Grenzzäunen geht in die nächste Runde – und dürfte selbst innerhalb der großen europäischen Parteienfamilien ausreichend Stoff für hitzige Debatten bieten: Eine – von der christdemokratischen EVP forcierte – Abstimmung über die Verwendung von EU-Geldern für physische „Barrieren“ an den EU-Außengrenzen fand im Abgeordnetenhaus am Dienstagabend eine überraschende Mehrheit – mit Stimmen einiger sozialdemokratischer wie liberaler Abgeordneter, die sich der offiziellen Parteilinie widersetzten.

Ein Erfolg für die EVP, deren Chef Manfred Weber (CSU) seit Monaten für die Errichtung von Zäunen mit Geldern aus dem EU-Topf Stimmung macht. Die Kommission schließt das bisher aus – und wird dafür von einer Reihe Mitgliedstaaten – darunter Österreich – kritisiert. „Heuchlerisch“ sei die Position der Brüsseler Behörde, schließlich finanziere Brüssel auch technisches Equipment und Beamte, um illegale Migranten vom Eintritt in die EU abzuhalten, lautet das Argument.

Das Votum gibt den Befürwortern EU-finanzierter Grenzzäune im Rat Aufwind. Mit einem Schönheitsfehler: Der Budgetbericht des Parlaments für kommendes Jahr, an den der EVP-Änderungsantrag angehängt war, wurde am Ende mit Stimmen der Sozialdemokraten und Grünen abgelehnt.