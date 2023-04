Gelbe Tonne: Wiener sammeln um 20 Prozent mehr Plastikmüll

Seit 1. Jänner dürfen neben Plastikflaschen auch andere Kunststoff-Verpackungen in die Gelbe Tonne. Das zeigt nun Wirkung. Die nächste Änderung steht aber schon bevor.

Für Zugereiste war es mitunter verwirrend, warum in Wien nur Plastikflaschen gesammelt wurden, und anderer Plastikmüll in den Restmüll wandern musste. Mit Anfang des Jahres wurde das Müllsammelsystem in ganz Österreich vereinheitlicht - und die Gelbe Tonne zum Sammelort für Chipssackerl, Metalldosen, Tetrapacks, Joghurtbecher und sonstige Plastikverpackungen.

Das zeigt bereits Wirkung: In Wien wurden im ersten Quartal dieses Jahres um 20 Prozent mehr an Leichtverpackungen gesammelt - verglichen mit demselben Zeitraum ein Jahr davor. Das gab das nationale Verwertungsunternehmen Altstoff Recycling Austria (ARA) gemeinsam mit der MA48 am Freitag bekannt. Aufgrund der gestiegenen Menge an Abfall werden die 18.000 Wiener Gelben Tonnen nun auch öfter geleert, hieß es von der Müllabfuhr.