Lokalkritik im Hertz und Seele: Ein schüchterner Hybrid

Das „Hertz und Seele“ will Bar und moderner Heuriger sein. Heraus kommt ein etwas schüchterner Hybrid.

Die Idee ist charmant – und auch nicht ganz neu: Vor einigen Jahren schon versuchte der Gschupfte Ferdl in Wien Mariahilf, den Heurigen hip zu machen. Das klappte ein paar Jahre lang ganz gut, bis das Lokal leider in die Pleite rutschte. Ob das daran lag, dass der Heurige – völlig zu Unrecht übrigens – eher die Generation 70 plus anzieht, ist nicht überliefert. Eine Handvoll junger Gastronomen hat den Gedanken in einem ehemaligen ­Latinolokal am Spittelberg nun jedenfalls wiederbelebt, in Hybridform mit Bar und Musik (deswegen: Hertz und Seele). Wobei: Viel Heuriger ist da eh nicht.

Die „Ausg’steckt is“-Leuchtschrift an der Ziegelwand rettet das gerade noch, sonst wäre ein Rechercheausflug zum Original noch einmal angebracht: So viele Ideen, mit denen man zwischen Vinylboden und Terrazzotischen spielen könnte! Aber ganz traut man sich offenbar nicht, das eigene Konzept ernst zu nehmen: Die Karte ist da leider auch ein bisschen schüchtern, neben Rote-Rüben-Carpaccio (12 Euro), Huhn mit Safranreis (17 Euro) oder Roastbeef (26 Euro) gibt es immerhin ein paar sogenannte Schmankerl: etwa eine Brettljause mit Speck, Salami und hausgemachten Aufstrichen (15 Euro), alles sehr gut, der Liptauer besteht dank kräftiger Würze sogar in der veganen Variante. Die fleischlose Wurst für die vegane Jause war leider noch nicht angekommen, bei Käse und Brot könnte man sich noch ein bisschen bemühen: Gerade bei Letzterem müsste man (auch angesichts der Joseph- und Öfferl-verwöhnten Klientel) nicht unbedingt dem mittelmäßigen Heurigenideal nacheifern, aber vielleicht ändert sich da eh was: Der nette junge Herr im Service war jedenfalls aufgeschlossen.