BookTok: Wie Lesen auf TikTok zum Trend wurde

Drucken

Hauptbild • Wie in jeder Leseszene gibt es auch auf #BookTok Codes und Rituale. • Christine Pichler

Der Hashtag #BookTok ist nicht nur zum Player in Literaturbetrieb und Handel geworden, durch Kurzvideos auf der App TikTok finden viele junge Menschen zum Buch: Lesen ist wieder Lifestyle.

Mittlerweile gibt es einige Argumente, die auch Lesende über 25 zu #BookTok locken, jene nicht mehr so kleine Hashtag-Nische innerhalb der Social-Media-Welt von TikTok. Da wird dann eben nicht getanzt oder sonstiger kurzweiliger Unsinn getrieben, sondern – der Name verrät es – gelesen: Die Autorin und „Queen of #BookTok“ Colleen Hover gibt dem Feuilleton wichtiger Zeitungen Interviews, im Buchhandel werden mittlerweile ganze Abteilungen sogenannten #BookTok-Büchern gewidmet, und neue Genres wie „Dark Academia“ oder „Sad Girl Books“, die sich durch eine übergeordnete Ästhetik definieren, sind entstanden.

Wer dem Zeitgeist nachgibt und auf #BookTok nach Lektüreempfehlungen stöbert, dem vergeht aber eventuell die Laune meist schneller wieder, als der Algorithmus sich auf das Leseinteresse einstellen kann. Denn was einem auf #BookTok begegnet, hat allenfalls mit Unterhaltung zu tun und weniger mit Literatur. Neben Bücherregalen (nach welchem System nur sortieren?), witzigen Lesegadgets wie Vasen in Buchform und Unboxing-Videos geht es hier vor allem um Bücher. Nur welche? Gelesen wird hier vor allem Genre-Literatur, wie New Adult mit jungen Erwachsenen als Protagonisten, Romance, Fantasy, manchmal Science-Fiction.

TikToks Leseszenerie

Der Hashtag #BookTok tauchte auf der Plattform erstmals Ende 2020 auf. Etwas mehr Lesezeit während der Pandemie sorgte dafür, dass dieser mittlerweile über 23 Milliarden Aufrufe hat. Längst ist auch TikTok selbst auf den Trend aufgesprungen und hat einen „TikTok Book Club“ ins Leben gerufen, in dem monatlich ein von der Plattform vorgeschlagenes Buch von der Community besprochen wird. Die Lepiziger Buchmesse bietet demnächst #BookTok-Workshops für Autorinnen und Autoren an, auf der Frankfurter Messe im Herbst war die App sogar mit einem Stand vertreten. Hier zeigt sich, was die Lesecommunity auf #BookTok anderen Lesezenen in sozialen Medien, etwa Bookstagram oder BookTube, voraushat: Nur BookTok hat es geschafft, zum Player im Buchhandel und der Literaturbranche zu werden.