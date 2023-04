Digital-Uni: Das Best-Practice-Beispiel wurde zum Worst Case

Der Machtkampf zwischen Grazer Unielite und Linzer Industrie um das IDSA ist nun mehr als nur eine Provinzposse. Er bringt Minister Polaschek zunehmend in die Bredouille.

Provinziell, peinlich und typisch österreichisch sind die Adjektive, die das als Prestigeprojekt geplante Fiasko, zu dem die Digital-Uni in Linz (Institute of Digital Sciences Austria) inzwischen geworden ist, am besten beschreiben. In den Träumen von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP) sollte es ein Best-Practice-Beispiel digitaler Transformationsforschung werden. In der Realität ist es ein Worst Case, der nur noch schwer gelöst werden dürfte.

Das liegt zum einen an der stümperhaften Konzeption, von der man bis dato immer noch nicht so genau weiß, was sie eigentlich will (Spoiler: irgendetwas mit Digitalisierung). Tatsächlich gäbe es Ansätze, der Uni ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen, indem man dort unterschiedliche Disziplinen mit der digitalen Transformation verknüpft. So könnte dort etwa ein Jurist genauso wie eine Medizinerin, Sprachwissenschaftlerin oder ein Politologe studieren und lernen, wie die eigene Disziplin das Digitale bestmöglich für sich nutzen kann. Doch diese Ansätze zu erklären und zu bewerben, hat man bis dato nicht geschafft.

Alle Beteiligten kommen beschädigt aus der Causa heraus

Die anfänglich als Provinzposse abgetane Bestellung der Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt entwickelt sich unterdessen zur veritablen Affäre. Sie ist einer neuen Uni mit so hohen Ansprüchen, internationale Strahlkraft zu entwickeln, schlicht nicht würdig.

Und sie wird dem Steuerzahler nicht gerecht, der ungefragt dafür zur Kasse gebeten wird. 350 Mio. Euro fließen allein in die Uni-Gründung. 50 Prozent trägt das Land, 50 Prozent der Bund, der auch die fortlaufenden Kosten, bis zu 150 Mio. Euro pro Jahr, übernimmt. Das föderale Zwitterwesen IDSA wird uns eine Lawine kosten. Geld, das den anderen exzellenten technischen Unis womöglich fehlen wird – und das auch die FH gut brauchen könnten, die zu Recht fragen, wozu es diese Uni eigentlich braucht.

Daher weht auch der raue Wind, den eine Clique rund um die TU Graz als Masterminds hinter der mutmaßlich geschobenen Bestellung Lindstaedts vermutet. Das Konvent, von Beginn an als provinziell besetzt kritisiert, soll sie mit faulen Tricks zur Gründungspräsidentin gemacht und den geeigneteren Kandidaten, Meinhard Lukas, verhindert haben. Seilschaften und Verbandelungen ins steirisch geprägte Ministerium sollen dafür hergehalten haben, allen voran die Konventsvorsitzende, Claudia von der Linden, Vizerektorin der TU Graz. Der Linzer JKU-Rektor galt als Kandidat der Linzer Industrie und war von Stelzer favorisiert.

Hinter seiner Verschmähung Lindstaedts nach ihrer Wahl vermuteten ihre Unterstützer und einzelne Medien, auch die Grünen, männlichen Chauvinismus. Doch der wahre Chauvinismus verbirgt sich womöglich ganz woanders: nämlich in dem Umstand, dass Lindstaedt als Platzhalterin einer (männlichen) Grazer Elite herhalten musste, die sich vor Macht- und Geldeinbußen fürchtet. Beschädigt hat man damit nicht nur Lindstaedt selbst, sondern auch Lukas, dessen lange Rektor-Karriere nun mit dieser Causa verknüpft bleiben wird.

Irrwege, in denen Fairness auf der Strecke bleibt

Als Kirsche obendrauf dürfte das Wissenschaftsministerium all das vorher- und wissentlich weggesehen haben. Sektionschef Elmar Pichl muss sich deshalb die Frage gefallen lassen, ob er sein Amt missbraucht hat, um den strengen Zeitplan und den Start der Uni im heurigen Herbst nicht zu gefährden. Sein Vorgesetzter, der Wissenschaftsminister höchstselbst, müsste eigentlich sofort eingreifen, wenn nur der geringste Zweifel an einer rechtmäßigen Bestellung besteht. Dass Pichl von zahlreichen Ungereimtheiten wusste, belegen Mails – und seine eigenen Mitarbeiter, die das anonym bestätigen.

Was bleibt, ist die ernüchternde Erkenntnis, dass in diesem Land noch immer nicht Eignung und Kompetenz, sondern die richtigen Kontakte, die richtige Strategie, die richtige Parteifarbe entscheiden. Wenn der Minister schließlich sagt, alles ist gut, dann ist auch alles gut. Österreich sei ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt, hat Helmut Qualtinger einmal gesagt – vorausgesetzt, man weiß die Irrwege für sich zu nutzen. Doch Gerechtigkeit und Fairness gehen darin zumeist verloren.

E-Mails an: julia.wenzel@diepresse.com