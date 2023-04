Wie Aktien-Aktivisten ticken

Nach Teamviewer und Aareal Bank will der Hedgefonds Petrus Advisers EVN umkrempeln.

Sie kritisieren Konzernchefs in offenen Briefen, treten wortgewaltig auf den Hauptversammlungen auf und kaufen Anteile, um Übernahmen oder Zerschlagungen zu verhindern. Aktionistische Investoren sind alles andere als stille, passive ETF-Anleger, die sich selten ins Geschäft einmischen. Die Aktien-Aktivisten sind umstritten. Erst im Februar veröffentlichte Bloomberg Daten zu einer Welle von Kampagnen, die in den 18 Monaten zuvor gestartet wurden. Die Folge soll demnach eine Reihe an Rücktritten von Vorstandsvorsitzenden gewesen sein, die einer Marktkapitalisierung von insgesamt mehr als 225 Milliarden Dollar (210 Mrd. Euro) entsprechen. Nicht immer treten die strukturellen Veränderungen ein, die sich die Investoren erhoffen, um den Aktienkurs in Schwung zu bringen.

In Österreich ist Klaus Umek einer der umtriebigsten Finanzierer und für seine harte Managerkritik bekannt. Der Österreicher gründete 2009 den Londoner Hedgefonds Petrus Advisers. Auch in Deutschland hat sich der frühere Goldman-Sachs-Investmentbanker durch Investitionen bei Aareal Bank und Comdirect einen Namen gemacht.