Bei diesen Dichtern kann man rechnen lernen

Mathematik und Literatur sind getrennte Welten, und Schöngeister stehen mit Zahlen auf Kriegsfuß: Gegen dieses Klischee schreibt Sarah Hart in „Once Upon a Prime“ kräftig an, mit verblüffenden Belegen. Wir staunen, bis uns der Kopf raucht.

Der Schüler Gerber fürchtet Gott. Genauer „Gott Kupfer“, den Klassenvorstand, der seinen Willen brechen will und Mathematik lehrt, das Fach, in dem Gerber am schwächsten ist. Am Ende, nach der mündlichen Matura, springt die Hauptfigur von Torbergs Roman aus dem Fenster. Da seufzen die Schöngeister, die mit Formeln und Kurven auf Kriegsfuß stehen. Sie fliehen vor ihren algebraischen Traumata ins Reich der Romantik. Novalis wies ihnen den Weg: Wo „nicht mehr Zahlen und Figuren / sind Schlüssel aller Kreaturen“ und „man in Märchen und Gedichten / erkennt die wahren Weltgeschichten“. So scheinen die Fronten klar: Wer sich für Literatur begeistert, der hasst „Mathe“, und umgekehrt.