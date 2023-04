Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Tödliche Bluttat in Melk: Der Mann, der gestern Abend den Partner seiner Mutter erschossen und sich in Folge in einem Haus verschanzt haben soll, ist in der Nacht festgenommen worden. Polizei und Cobra waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen aufgenommen. Mehr dazu.

Russisches Flugzeug beschießt Grenzstadt: Am Abend hat eine Explosion die russische Grenzstadt Belgorod erschüttert. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde die Stadt aus Versehen von den eigenen Luftstreitkräften getroffen. Der ukrainische Präsident drängt indes auf einen baldigen Nato-Beitritt. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Wiener Ärztekammer versinkt im Machtkampf: Die Fronten zwischen Unterstützern und Gegnern von Präsident Johannes Steinhart sind verhärtet. Eine Lösung des Konflikts, der mittlerweile auch rechtlich ausgetragen wird, ist nicht in Sicht. Die Folge ist eine gelähmte Standesvertretung. Eine Analyse.

Deutsche Verkehrsstreiks treffen auch Österreich: Wieder einmal stehen heute in Deutschland Züge, Flugzeuge und Busse still. Das wirkt sich auch in Österreich aus: Am Flughafen Wien fallen voraussichtlich 30 Flüge aus, auch an den Flughäfen Salzburg und Graz gibt es Ausfälle. Betroffen ist auch der Bahnverkehr. Mehr dazu.

Wie man mit sehr viel Geld sehr wenig erreicht: Wie gut sind wir eigentlich durch die beiden großen Krisen der vergangenen Jahre gekommen? Wenn rekordverdächtige Krisenhilfen nichts als hohe Inflation und schwaches Wachstum hinterlassen, läuft einiges schief im Land, meint zumindest Josef Urschitz. Die Bilanz.

Neue Regeln für die gelbe Tonne: Anfang des Jahres wurde das Müllsammelsystem in ganz Österreich vereinheitlicht - und die Gelbe Tonne zum Sammelort für Chipssackerl, Metalldosen, Tetrapacks, Joghurtbecher und sonstige Plastikverpackungen. Was brachte die Neuregelung? Und welche Änderung steht noch bevor? Mehr dazu.

Der heißestes Sommer überhaupt: Im vergangenen Jahr erlebte Europa den heißesten Sommer seit es Aufzeichnungen gibt. Das belegt der Copernicus-Bericht der EU. Doch warum heizt sich Europa mehr auf als andere Kontinente? Und wie wirkt sich das auf Österreich aus? Das erfahren Sie im Podcast.